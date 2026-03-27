Виновному в смерти военкора Анны Прокофьевой командиру ВСУ дали пожизненное

2026-03-27T16:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди заочно приговорили к пожизненному заключению за гибель корреспондента "Первого канала" Анны Прокофьевой. Об этом сообщает СК России.26 марта 2025 года в 7 км от села Забужевка Беловского района Курской области следовал автомобиль "УАЗ", в котором находилась съемочная группа "Первого канала". На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими вооруженными формированиями. В результате от полученных ранений скончалась журналист Анна Прокофьева, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести. Следствием и судом установлено, что в начале 2025 года Бровди, являвшийся на тот момент командиром 414-ой бригады беспилотных систем ВСУ, отдал подчиненным приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности в приграничных районах Курской и Белгородской областей. При этом он знал, что эти дороги используются мирными жителями. Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны достаточными для вынесения приговора.Судом Бровди признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. При этом первые 10 лет он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть наказания в исправительной колонии особого режима. Он объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела в отношении иных лиц, причастных к этому преступлению, продолжается.

