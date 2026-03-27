Весенние каникулы в Крыму: куда отправиться вместе с детьми

Весна – отличное время для путешествий по Крыму. Южное солнце пока еще не обжигает, в воздухе уже чувствуется тонкий аромат цветения фруктовых деревьев, а море, РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T20:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Весна – отличное время для путешествий по Крыму. Южное солнце пока еще не обжигает, в воздухе уже чувствуется тонкий аромат цветения фруктовых деревьев, а море, расцвеченное особыми весенними красками, и вовсе делает крымский климат целебным круглый год.Все это – отличный повод ехать в Крым из других регионов или пускаться в приключения по полуострову, если вам и так посчастливилось жить на этой волшебной земле. Тем более – впереди весенние каникулы. Чем не повод для приключений?О том, где обязательно нужно побывать с детьми – в подборке РИА Новости Крым.В горы с бутербродамиАналитики заявляют: больше всего весенних туристов с детьми привлекает красавица Ялта и другие южнобережные курорты. Что бы вы не выбрали – прогулки по приморскому ялтинскому променаду, экскурсии по южнобережным дворцам (особенно понравится девочкам, которые так любят представлять себя настоящими принцессами) – все будет полезно и прекрасно. Но приятнее всего весной устроить настоящий поход в горы – обязательно с бутербродами и сладким чаем в термосе – так интереснее (это вам любой ребенок подтвердит).Для прогулок с детворой выбираем несложные, но живописные тропы – Царскую, Курчатовскую, Боткинскую, Штангеевскую. При хорошей погоде можно подняться на Ялтинскую яйлу по Таракташской тропе.ВАЖНО УЧЕСТЬ: для посещения заповедных троп нужны зарегистрироваться и оформить разрешение на сайте "Заповедный Крым". Там же видны доступные маршруты – некоторые могут быть закрыты по погодным условиям. Еще надевайте удобную обувь.Живописные места для прогулки и пикника можно выбрать и в восточном, и в западном Крыму: например, устройте пеший переход от Старого Крыма до Коктебеля – места очень красивые, пройдите по тропам горы Караул-Оба в Новом Свете, где произрастают вековые можжевельники и уникальные сосны Станкевича. В районе Севастополя – большая Севастопольская тропа, Ильяс-Кая, Скифская пещера. В Балаклаве можно совершить пешую прогулку по окрестностям к генуэзской крепости – подъем к ней на окраине поселка, совершенно не сложный, затяжной.Царство подземного короляС детьми можно путешествовать вверх, а можно – и вниз. Двери в царство подземного короля – крымские пещеры. Красная пещера, Кизил-Коба расположена в трех километрах от села Перевальное Симферопольского района – от крымской столицы можно добраться даже общественным транспортом. Мраморная и Эмине-Баир-Хосар – на нижнем плато Чатыр-Дага. В Бахчисарайском районе можно (и нужно!) увидеть пещерные города.А если отправиться в сторону симферопольского поселка Зуя, через 1-2 км увидите вход в пещеру "Таврида", где сформирован палеонтологический музей. Пещера очень необычная, отличается от большинства других на полуострове. Как сообщили РИА Новости Крым в здешней администрации, в дни весенних каникул экскурсии будут доступны в обычные часы работы: здесь проведут по подземным маршрутам и покажут настоящие кости доисторических животных. А еще пещера светится – эффект фосфоресценции и флуоресценции виден под воздействием ультрафиолетового излучения (настоящее волшебство обязательно покажут здешние экскурсоводы – оценят и мальчишки, и девчонки).ВАЖНО УЧЕСТЬ: под землей в это время года прохладнее, чем на поверхности – до + 12 градусов. Поэтому лучше дополнительно утеплиться. И также как и в горах в данном случае уместна удобная обувь.За весенней красотой27 марта в Никитском ботаническом саду открылся ежегодный 19-й Парад тюльпанов. Здесь можно увидеть настоящую "Романтику крымской весны" – целых 110 тысяч цветов, 113 сортов сразу!Большая часть коллекции – тюльпаны класса "Триумф" с идеальным бокаловидным силуэтом. Но все ботанические нюансы – это для взрослых. Детям понравится выбирать Генерала Цветочного Парада. По доброй ежегодной традиции всем гостям предложат назвать самый, по их мнению, красивый сорт. В итоге Генерал будет определен большинством симпатий. Узнать победителя можно будет чуть позже на сайте НБС.Впрочем, любоваться весенним цветением в Крыму можно вообще везде. Магнолия раньше всего расцветает в Ялте и Севастополе. Цветением персиков и алычи можно любоваться в любой точке полуострова. Топовая локация для восхищения цветущим миндалем – Судакский регион: село с красноречивым названием Миндальное, окрестности села Морское, дорога между Солнечной Долиной и Богатовкой. Селфи на фоне цветов и моря особенной "зайдут" барышням среднего и старшего школьного возраста (а заодно и их мамам).ВАЖНО УЧЕСТЬ: растения нельзя рвать или вытаптывать. Можно только любоваться. К тому же некоторые представители крымской флоры занесены в Красную книгу.Тигры, бегемоты и морской драконОтправиться в гости в сказку – один из самых очевидных вариантов приключения с детьми. В Крыму есть своя собственная "Сказка" – так называется ялтинский зоопарк. Здесь живут милые альпаки и стройные жирафы, дружелюбные обезьяны и опасные тигры. В общем, впечатления гарантированы.За знакомством с тиграми и львами также можно отправится в крымский сафари-парк "Тайган", который расположен в Белогорском районе. Познакомиться с удивительным подводным миром предлагает алуштинский аквариум: где еще можно рассмотреть морского дракона или креветку-боксера? Или (если очень-очень хочется) показать язык морскому языку.В Бахчисарае обязательно следует посетить Парк миниатюр. В его границах не только десятки миниатюрных копий известных достопримечательностей, но и просторный "живой уголок", где можно увидеть пингвинов Гумбольдта и даже покормить бегемота – это развлечение доступно ежедневно в 11 и 17 часов, сам парк работает до 19.00.ВАЖНО УЧЕСТЬ: кормить животных принесенным с собой кормом запрещено. Это не из вредности, а потому что такая еда для них может быть опасной. В каждой из локаций вам предложат приобрести спецкорма."Остров сокровищ" и мармеладный музейА еще школьные каникулы – отличная возможность совершить семейный поход в театр или в музей. Симферопольский театр юного зрителя, например, в эти дни предлагает постановки по мотивам легенд Крыма, а еще – "Золотую антилопу", "Остров Сокровищ", "Мюнхгаузена", "Сказку о царе Солтане" и даже "Мертвые души" (что особенно пригодится на уроках литературы).Севастопольский ТЮЗ дает "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях", "Приключения плутишки скомороха", а еще "Грозу" (что тоже не помешает в школе). Кстати, в Севастопольском театре юного зрителя сейчас проходит акция "Билет за пятерки" – отличникам местных школ спектакли покажут бесплатно.Отдельная рекомендация – музеи. Научно-развлекательные – например, "Знаниум" в Симферополе. "Вкусные" – например, Мармеладный музей на территории севастопольского эко-парка "Лукоморье" или экскурсия на фабрику мороженного в селе Доброе, где угощают холодным лакомством. Историко-патриотические – например, штольни подземного музейного комплекса Военно-исторического музея фортификационных сооружений в Балаклаве или знаменитый Новый Херсонес в Севастополе. А в Феодосии поход в картинную галерею Айвазовского можно совместить с увлекательным квестом: ищите в городе репродукции картин Айвазовского с QR- кодами, сканируйте и слушайте аудио-экскурсию, которая приведет в старую часть города к развалинам средневековой Генуэзской крепости, древним православным храмам, мечетям и фонтанам.ВАЖНО УЧЕСТЬ: куда бы вы ни отправились, самое главное, что нужно взять с собой – хорошее настроение. Путь эти весенние каникулы станут прекрасным временем общения с детьми и сохранятся самыми яркими картинками воспоминаний.

