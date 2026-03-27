В Судаке осудили 45-летнего курьера-мошенника

В Судаке осудили 45-летнего курьера-мошенника - РИА Новости Крым, 27.03.2026

В Крыму к четырем годам лишения свободы условно приговорили члена мошеннической группы из Судака. Мужчина обманул пенсионерку из Евпатории почти на 2 млн...

2026-03-27T11:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму к четырем годам лишения свободы условно приговорили члена мошеннической группы из Судака. Мужчина обманул пенсионерку из Евпатории почти на 2 млн рублей. Об этом сообщила республиканская прокуратура."Осужден член группы мошенников из Судака, признанный виновным в хищении почти 2 млн рублей", - говорится в сообщении. В январе 2026 года неизвестные в одном из мессенджеров предложили 45-летнему мужчине подработать курьером. Он согласился. По указанию кураторов он поехал в Евпаторию, где забрал у 70-летней потерпевшей 1,9 млн рублей, которые последняя, как полагала, передавала сотрудникам банка для перевода на "безопасный счет". Похищенные деньги преступник переслал кураторам, получив вознаграждение в размере 20 тыс. рублей, рассказали в прокуратуре.Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.Ранее в Крыму задержали курьера мошенников за обман 90-летней пенсионерки на 300 тысяч. Вместе с тем, в Феодосии мошенники несколько дней запугивали 85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Оодноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей В Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковМошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ

