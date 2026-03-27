В Судаке осудили 45-летнего курьера-мошенника - РИА Новости Крым, 27.03.2026
В Судаке осудили 45-летнего курьера-мошенника
В Судаке осудили 45-летнего курьера-мошенника
В Крыму к четырем годам лишения свободы условно приговорили члена мошеннической группы из Судака. Мужчина обманул пенсионерку из Евпатории почти на 2 млн... РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T11:29
прокуратура республики крым
закон и право
мошенничество
крым
новости крыма
крым
РИА Новости Крым
прокуратура республики крым, закон и право, мошенничество, крым, новости крыма
В Судаке осудили 45-летнего курьера-мошенника

В Судаке курьеру-мошеннику дали условный срок

11:29 27.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму к четырем годам лишения свободы условно приговорили члена мошеннической группы из Судака. Мужчина обманул пенсионерку из Евпатории почти на 2 млн рублей. Об этом сообщила республиканская прокуратура.
"Осужден член группы мошенников из Судака, признанный виновным в хищении почти 2 млн рублей", - говорится в сообщении.
В январе 2026 года неизвестные в одном из мессенджеров предложили 45-летнему мужчине подработать курьером. Он согласился. По указанию кураторов он поехал в Евпаторию, где забрал у 70-летней потерпевшей 1,9 млн рублей, которые последняя, как полагала, передавала сотрудникам банка для перевода на "безопасный счет". Похищенные деньги преступник переслал кураторам, получив вознаграждение в размере 20 тыс. рублей, рассказали в прокуратуре.
Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Ранее в Крыму задержали курьера мошенников за обман 90-летней пенсионерки на 300 тысяч. Вместе с тем, в Феодосии мошенники несколько дней запугивали 85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники.
Прокуратура Республики КрымЗакон и правоМошенничествоКрымНовости Крыма
 
