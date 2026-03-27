https://crimea.ria.ru/20260327/v-sevastopole-shkole-prisvoyat-imya-yuriya-luzhkova-1154691492.html

В Севастополе школе присвоят имя Юрия Лужкова

В Севастополе школе присвоят имя Юрия Лужкова - РИА Новости Крым, 27.03.2026

В Севастополе школе присвоят имя Юрия Лужкова

Школе № 48 в Севастополе присвоят имя Юрия Лужкова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T17:25

2026-03-27T17:25

2026-03-27T17:25

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

память

школа

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1b/1154691342_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfc78789d5a198f5c85c377ac152a825.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Школе № 48 в Севастополе присвоят имя Юрия Лужкова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Юрия Михайловича помнят и любят в Севастополе. В самые сложные годы, с 1994 по 2010-й, он поддерживал Черноморский флот и севастопольцев. Он был тем человеком, который делом доказывал: Москва и Россия своих не бросают. В Севастополе решили присвоить школе № 48 имя бывшего мэра Москвы — учебное заведение построили по его инициативе специально для детей моряков-черноморцев. Сегодня здесь учатся 1500 ребят. На территории школы установят бюст Юрия Лужкова", - говорится в сообщении. Также в Московском квартале один из скверов назовут в честь Юрия Лужкова. "Считаю, что это должно быть достойное, благоустроенное пространство. И если называть сквер его именем, то там должен стоять не просто бюст, а полноценный памятник. Будем прорабатывать этот вопрос совместно с Фондом Юрия Лужкова", - отметил губернатор.Также он подчеркнул, что роль Юрия Лужкова в создании филиала МГУ в Севастополе неоценима. "Об этом обязательно будем говорить на научных конференциях. Также информация о его вкладе в поддержку флота и города войдет в постоянную экспозицию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". А в сентябре 2026 года вместе с Музеем героической обороны и освобождения Севастополя откроем большую онлайн-выставку. В архивах сохранилось множество уникальных кадров, запечатлевших Юрия Михайловича в Севастополе — живого, энергичного, искренне любящего наш город", - заключил Развожаев.Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 году мероприятия, посвященные юбилею Юрия Лужкова. Губернатор Михаил Развожаев вошел в состав организационного комитета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, память, школа, михаил развожаев