В Севастополе школе присвоят имя Юрия Лужкова
2026-03-27T17:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Школе № 48 в Севастополе присвоят имя Юрия Лужкова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Юрия Михайловича помнят и любят в Севастополе. В самые сложные годы, с 1994 по 2010-й, он поддерживал Черноморский флот и севастопольцев. Он был тем человеком, который делом доказывал: Москва и Россия своих не бросают. В Севастополе решили присвоить школе № 48 имя бывшего мэра Москвы — учебное заведение построили по его инициативе специально для детей моряков-черноморцев. Сегодня здесь учатся 1500 ребят. На территории школы установят бюст Юрия Лужкова", - говорится в сообщении. Также в Московском квартале один из скверов назовут в честь Юрия Лужкова. "Считаю, что это должно быть достойное, благоустроенное пространство. И если называть сквер его именем, то там должен стоять не просто бюст, а полноценный памятник. Будем прорабатывать этот вопрос совместно с Фондом Юрия Лужкова", - отметил губернатор.Также он подчеркнул, что роль Юрия Лужкова в создании филиала МГУ в Севастополе неоценима. "Об этом обязательно будем говорить на научных конференциях. Также информация о его вкладе в поддержку флота и города войдет в постоянную экспозицию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". А в сентябре 2026 года вместе с Музеем героической обороны и освобождения Севастополя откроем большую онлайн-выставку. В архивах сохранилось множество уникальных кадров, запечатлевших Юрия Михайловича в Севастополе — живого, энергичного, искренне любящего наш город", - заключил Развожаев.Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 году мероприятия, посвященные юбилею Юрия Лужкова. Губернатор Михаил Развожаев вошел в состав организационного комитета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
