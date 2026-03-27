В Севастополе школе присвоят имя Юрия Лужкова - РИА Новости Крым, 27.03.2026
В Севастополе школе присвоят имя Юрия Лужкова
Школе № 48 в Севастополе присвоят имя Юрия Лужкова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.03.2026
17:25 27.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Школе № 48 в Севастополе присвоят имя Юрия Лужкова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Юрия Михайловича помнят и любят в Севастополе. В самые сложные годы, с 1994 по 2010-й, он поддерживал Черноморский флот и севастопольцев. Он был тем человеком, который делом доказывал: Москва и Россия своих не бросают. В Севастополе решили присвоить школе № 48 имя бывшего мэра Москвы — учебное заведение построили по его инициативе специально для детей моряков-черноморцев. Сегодня здесь учатся 1500 ребят. На территории школы установят бюст Юрия Лужкова", - говорится в сообщении.
Также в Московском квартале один из скверов назовут в честь Юрия Лужкова.
"Считаю, что это должно быть достойное, благоустроенное пространство. И если называть сквер его именем, то там должен стоять не просто бюст, а полноценный памятник. Будем прорабатывать этот вопрос совместно с Фондом Юрия Лужкова", - отметил губернатор.
Также он подчеркнул, что роль Юрия Лужкова в создании филиала МГУ в Севастополе неоценима.
"Об этом обязательно будем говорить на научных конференциях. Также информация о его вкладе в поддержку флота и города войдет в постоянную экспозицию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". А в сентябре 2026 года вместе с Музеем героической обороны и освобождения Севастополя откроем большую онлайн-выставку. В архивах сохранилось множество уникальных кадров, запечатлевших Юрия Михайловича в Севастополе — живого, энергичного, искренне любящего наш город", - заключил Развожаев.
Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 году мероприятия, посвященные юбилею Юрия Лужкова. Губернатор Михаил Развожаев вошел в состав организационного комитета.
