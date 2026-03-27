В Севастополе работают реактивные бомбометы

В Севастополе работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 27.03.2026

В Севастополе работают реактивные бомбометы

В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T10:32

2026-03-27T10:32

2026-03-27T10:32

севастополь

новости севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев."Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал глава города в соцсетях.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

севастополь

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

севастополь, новости севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев