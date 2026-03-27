Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/v-sevastopole-rabotayut-reaktivnye-bombomety-1154673263.html
В Севастополе работают реактивные бомбометы
В Севастополе работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 27.03.2026
В Севастополе работают реактивные бомбометы
В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T10:32
2026-03-27T10:32
севастополь
новости севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136092065_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_b6a6e49d712ec012f5d67067b0aeaf84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев."Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал глава города в соцсетях.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20260327/pod-kerchyu-tri-dnya-budut-zvuchat-vzryvy-1154671831.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136092065_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5787993d8504d6d5fed605f9a47f4417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе работают реактивные бомбометы

В Севастополе в рамках противодиверсионной тренировки до ночи будут слышны взрывы

10:32 27.03.2026
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкРеактивный морской бомбомет
Реактивный морской бомбомет - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал глава города в соцсетях.
В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
Развожаев уточнил, что взрывы будут слышны в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл и поселка Кача.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Военные учения - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
09:53
Под Керчью три дня будут звучать взрывы
 
СевастопольНовости СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:33Армия России нанесла шесть ударов возмездия по Украине – что уничтожено
12:28ВТБ: россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах
12:21ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов - Сальдо
12:15Крымский мост сейчас: более 600 машин стоят в очереди
12:10Пляжи на Кубани после разлива мазута в Керченском проливе откроют к 1 июня
11:55В Севастополе возобновили движение морского транспорта после часа простоя
11:50Крымский мост открыт
11:36Отношение к Крыму в мире меняется – эксперт
11:29В Судаке осудили 45-летнего курьера-мошенника
11:11В Феодосии будет громко
11:02В Крыму наградят победителей творческого конкурса ко Дню космонавтики
10:55Рейд в Севастополе закрыт
10:52Крымский мост снова перекрыт
10:41Летчик-космонавт Усачев оценил вклад Крыма в российскую космонавтику
10:34Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
10:32В Севастополе работают реактивные бомбометы
10:24Русский дом в Праге закидали коктейлями Молотова
10:18Крымский мост открыт
10:09В Молдавии анонсировали массовые отключения электричества
10:00"Сражаются умело и бесстрашно": Путин поздравил росгвардейцев с праздником
Лента новостейМолния