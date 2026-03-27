В Севастополе работают реактивные бомбометы
В Севастополе работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 27.03.2026
В Севастополе работают реактивные бомбометы
В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T10:32
2026-03-27T10:32
2026-03-27T10:32
севастополь
новости севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев."Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал глава города в соцсетях.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
севастополь
севастополь, новости севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе работают реактивные бомбометы
В Севастополе в рамках противодиверсионной тренировки до ночи будут слышны взрывы