В Севастополе по нацпроекту обновляют 13 дорог
2026-03-27T20:51
https://crimea.ria.ru/20260323/vesna-v-sevastopole-v-gorode-moyut-ostanovki-i-ochischayut-dorogi-1154546273.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе по проекту "Инфраструктура для жизни" ремонтируют 13 дорог. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"На улице Путейской, на отрезке 1,5 км, дорожники укладывают нижний слой асфальта. На проезде от улицы Верхней до Тюбекской обустраивают асфальтобетонное покрытие под тротуары. Здесь же укладывают верхний слой асфальта и укрепляют обочины", - рассказал он.
В Передовом начали ремонт Ивового переулка. Здесь сделают основание из щебеночно-песчаной смеси, положат два слоя асфальта и укрепят обочины, чтобы край дороги не разрушался.
На сегодня в Севастополе готовы уже 10 объектов дорожной инфраструктуры. Семь из них сдали досрочно. Самый масштабный из завершенных объектов — улица Георгиевская балка. На участке длиной 1,26 км подрядчик полностью заменил основание, уложил два слоя асфальта, укрепил обочины и восстановил тротуары.
Губернатор напомнил, что всего в этом году по нацпроекту приведут в порядок 50 дорог, общей протяженностью более 25 км.
