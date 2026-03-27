Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на месяц закроют проезд Вишневый – схема - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/v-sevastopole-na-mesyats-zakroyut-proezd-vishnevyy--skhema-1154677716.html
В Севастополе на месяц закроют проезд Вишневый – схема
В Севастополе на месяц закроют проезд Вишневый – схема
В Севастополе с 6 апреля на месяц закрывают для транспорта проезд Вишневый. Об этом предупредили в городском правительстве. РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T13:06
2026-03-27T13:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе с 6 апреля на месяц закрывают для транспорта проезд Вишневый. Об этом предупредили в городском правительстве.Как пояснили в правительстве, ограничение проезда связано с ремонтом дороги. Запрет не будет распространяться на местных жителей, а также машины экстренных и оперативных служб.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что тоннель к центру города начнут строить в 2026 году, а дорогу на улице Капитанской на мысе Хрустальном, где достраивается Театр оперы и балета, откроют до его сдачи в эксплуатацию.По словам Развожаева, в ближайшее время заменят подрядчика, который продолжит работу на развязке в районе 5-го километра, так называемом "Огурце", где строительство застопорилось по ряду объективных и субъективных причин.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_2bac754a78f833b058a90a45db83028b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Севастополе на месяц закроют проезд Вишневый – схема

13:06 27.03.2026 (обновлено: 13:08 27.03.2026)
 
© РИА Новости КрымДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе с 6 апреля на месяц закрывают для транспорта проезд Вишневый. Об этом предупредили в городском правительстве.
"Запрет на проезд будет действовать с 6 апреля до 6 мая на участке от пересечения с улицей Валиева", - говорится в сообщении.
Как пояснили в правительстве, ограничение проезда связано с ремонтом дороги.
© Правительство СевастополяС 6 апреля до 6 мая на проезде Вишневом в Севастополе ограничат движение транспорта
С 6 апреля до 6 мая на проезде Вишневом в Севастополе ограничат движение транспорта
© Правительство Севастополя
С 6 апреля до 6 мая на проезде Вишневом в Севастополе ограничат движение транспорта
Запрет не будет распространяться на местных жителей, а также машины экстренных и оперативных служб.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что тоннель к центру города начнут строить в 2026 году, а дорогу на улице Капитанской на мысе Хрустальном, где достраивается Театр оперы и балета, откроют до его сдачи в эксплуатацию.
По словам Развожаева, в ближайшее время заменят подрядчика, который продолжит работу на развязке в районе 5-го километра, так называемом "Огурце", где строительство застопорилось по ряду объективных и субъективных причин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
