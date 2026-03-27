В России появится препарат для лечения хронической боли

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/v-rossii-poyavitsya-preparat-dlya-lecheniya-khronicheskoy-boli-1154692727.html
2026-03-27T21:49
2026-03-27T20:08
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132526276_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_be6d4b7b61043023f0c000be3c9a2a79.jpg
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132526276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63b72e26dc13e8815fbd4e2f3011ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
21:49 27.03.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПробирки в лаборатории клинической иммунологии и генетики Института диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Пробирки в лаборатории клинической иммунологии и генетики Института диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Российские ученые разрабатывают инновационный препарат для лечения хронической боли, который потенциально может помочь миллионам пациентов, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
"Для купирования хронического болевого синдрома, в первую очередь у пожилых пациентов, проводятся исследования инновационного неопиоидного препарата. По предварительным данным, его востребованность составит порядка 21 миллиона человек в год", – цитирует агентство вице-премьера.
Кроме того, разрабатываются пептидные препараты для лечения рака мочевого пузыря и заболеваний желудочно-кишечного тракта, что поможет 80 тысячам человек. Также ведутся клинические исследования медицинских изделий для коррекции расстройств памяти и внимания и испытания препарата для лечения плотных раковых опухолей, около 600 тысяч новых случаев которых выявляют ежегодно.
В России также разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза, на данном этапе проводятся их клинические исследования, сообщила ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
