В России появится препарат для лечения хронической боли

В России появится препарат для лечения хронической боли - РИА Новости Крым, 27.03.2026

В России появится препарат для лечения хронической боли

Российские ученые разрабатывают инновационный препарат для лечения хронической боли, который потенциально может помочь миллионам пациентов, пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T21:49

2026-03-27T21:49

2026-03-27T20:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Российские ученые разрабатывают инновационный препарат для лечения хронической боли, который потенциально может помочь миллионам пациентов, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.Кроме того, разрабатываются пептидные препараты для лечения рака мочевого пузыря и заболеваний желудочно-кишечного тракта, что поможет 80 тысячам человек. Также ведутся клинические исследования медицинских изделий для коррекции расстройств памяти и внимания и испытания препарата для лечения плотных раковых опухолей, около 600 тысяч новых случаев которых выявляют ежегодно.В России также разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза, на данном этапе проводятся их клинические исследования, сообщила ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.

россия

россия, здравоохранение в россии, новости, лекарства, медицина, татьяна голикова