https://crimea.ria.ru/20260327/v-moldavii-anonsirovali-massovye-otklyucheniya-elektrichestva-1154671964.html

В Молдавии анонсировали массовые отключения электричества - РИА Новости Крым, 27.03.2026

Молдавия испытывает острый дефицит электроэнергии, в этой ситуации в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости Крым, 27.03.2026

молдавия

отключение электроэнергии

новости

в мире

энергетика

электричество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110189/50/1101895052_0:0:2676:1505_1920x0_80_0_0_c79d47bf3fc79161e7a02ff8663a12b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Молдавия испытывает острый дефицит электроэнергии, в этой ситуации в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии. Об этом говорится в заявлении правительства республики.Власти просят граждан страны сократить потребление электроэнергии. Также правительство рекомендует провести подготовку к возможным временным отключениям электричества, которая включает в себя обеспечение альтернативных источников освещения, зарядку мобильных устройств и отказ от использования электрооборудования и лифтов в таких опасных условиях.Власти Молдавии ранее ввели в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики сроком на 60 дней, после того как на Украине была повреждена магистраль 400 кВ Исакча – Вулканешты. Правительство утвердило ряд мер, в том числе сокращение потребления электроэнергии в общественных и коммерческих зданиях, где освещение будет уменьшено как минимум на 30%, перевод систем водоснабжения в "адаптированный режим", перенесение работы промышленности с высоким энергопотреблением за пределы пиковых часов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

