В Молдавии анонсировали массовые отключения электричества
В Молдавии анонсировали массовые отключения электричества - РИА Новости Крым, 27.03.2026
В Молдавии анонсировали массовые отключения электричества
Молдавия испытывает острый дефицит электроэнергии, в этой ситуации в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T10:09
2026-03-27T10:09
2026-03-27T10:09
молдавия
отключение электроэнергии
новости
в мире
энергетика
электричество
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Молдавия испытывает острый дефицит электроэнергии, в этой ситуации в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии. Об этом говорится в заявлении правительства республики.Власти просят граждан страны сократить потребление электроэнергии. Также правительство рекомендует провести подготовку к возможным временным отключениям электричества, которая включает в себя обеспечение альтернативных источников освещения, зарядку мобильных устройств и отказ от использования электрооборудования и лифтов в таких опасных условиях.Власти Молдавии ранее ввели в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики сроком на 60 дней, после того как на Украине была повреждена магистраль 400 кВ Исакча – Вулканешты. Правительство утвердило ряд мер, в том числе сокращение потребления электроэнергии в общественных и коммерческих зданиях, где освещение будет уменьшено как минимум на 30%, перевод систем водоснабжения в "адаптированный режим", перенесение работы промышленности с высоким энергопотреблением за пределы пиковых часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
молдавия
молдавия, отключение электроэнергии, новости, в мире, энергетика, электричество
В Молдавии анонсировали массовые отключения электричества
Власти Молдавии предупредили граждан о массовых отключениях электроэнергии из-за дефицита
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Молдавия испытывает острый дефицит электроэнергии, в этой ситуации в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии. Об этом говорится в заявлении правительства республики.
"Согласно данным, предоставленным компанией Energocom, в пятницу, 27 марта 2026 года, зафиксирован значительный дефицит электроэнергии в часы пик, вызванный недостаточностью имеющихся импортных мощностей. В этих условиях существует реальный риск применения временных отключений для поддержания баланса электроэнергетической системы", – цитирует РИА Новости сообщение кабмина.
Власти просят граждан страны сократить потребление электроэнергии. Также правительство рекомендует провести подготовку к возможным временным отключениям электричества, которая включает в себя обеспечение альтернативных источников освещения, зарядку мобильных устройств и отказ от использования электрооборудования и лифтов в таких опасных условиях.
Власти Молдавии ранее ввели в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики сроком на 60 дней, после того как на Украине была повреждена магистраль 400 кВ Исакча – Вулканешты. Правительство утвердило ряд мер, в том числе сокращение потребления электроэнергии в общественных и коммерческих зданиях, где освещение будет уменьшено как минимум на 30%, перевод систем водоснабжения в "адаптированный режим", перенесение работы промышленности с высоким энергопотреблением за пределы пиковых часов.
