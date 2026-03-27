В Крыму наградят победителей творческого конкурса ко Дню космонавтики - РИА Новости Крым, 27.03.2026
В Крыму наградят победителей творческого конкурса ко Дню космонавтики
В Крыму наградят победителей творческого конкурса ко Дню космонавтики - РИА Новости Крым, 27.03.2026
В Крыму наградят победителей творческого конкурса ко Дню космонавтики
В Крыму награждают победителей Межрегионального литературно-художественного конкурса, приуроченного ко Дню космонавтики и Году народного единства. Церемония... РИА Новости Крым, 27.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму награждают победителей Межрегионального литературно-художественного конкурса, приуроченного ко Дню космонавтики и Году народного единства. Церемония проходит в Открытом космическом лицее имени Георгия Берегового в Симферополе.Вручить награды победителям приехали космонавт и Герой России Юрий Усачев, Герой РФ Дмитрий Полковников, директор Фонда содействия развитию космонавтики Рустам Нугманов, заместитель генсека Ассамблеи народов мира и директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России Станислав Королев. Также Усачев провел встречу с симферопольскими школьниками.Как отметили организаторы, в конкурсе приняли участие тысячи детей.По словам Сергея Вострецова, главная задача конкурса – популяризировать достижения отечественной космонавтики среди подрастающего поколения и укрепления духа народного единства, а также творческое развитие детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, симферополь, дети, космос, конкурс, новости крыма, видео
В Крыму наградят победителей творческого конкурса ко Дню космонавтики

В Крыму наградят победителей литературно-художественного конкурса ко Дню космонавтики

11:02 27.03.2026 (обновлено: 11:26 27.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму награждают победителей Межрегионального литературно-художественного конкурса, приуроченного ко Дню космонавтики и Году народного единства. Церемония проходит в Открытом космическом лицее имени Георгия Берегового в Симферополе.
Вручить награды победителям приехали космонавт и Герой России Юрий Усачев, Герой РФ Дмитрий Полковников, директор Фонда содействия развитию космонавтики Рустам Нугманов, заместитель генсека Ассамблеи народов мира и директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России Станислав Королев. Также Усачев провел встречу с симферопольскими школьниками.
В конкурсе принимают участие школьники из исторических регионов России: Крыма, Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В номинациях 6-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет регион определяет по три лауреата. В итоге лучшими стали 9 работ в литературной и 9 работ в художественной номинации.
Как отметили организаторы, в конкурсе приняли участие тысячи детей.
По словам Сергея Вострецова, главная задача конкурса – популяризировать достижения отечественной космонавтики среди подрастающего поколения и укрепления духа народного единства, а также творческое развитие детей.
"Безусловно, нужно расширять номинации и географию конкурса. В следующем году благодаря поддержке Фонда развития космонавтики будем делать конкурс общероссийским", – отметил он.
