Три версии смерти Кирова: от женщины до Сталина

2026-03-27T15:45

Его именем названо огромное количество объектов: города и театры, улицы и села, танк, атомные крейсеры, заводы, шахты, корабли и суда, ТЭЦ, рыбколхоз, воинские подразделения, полтора десятка учебных заведений, библиотеки и парки. В Крыму в том числе – несмотря на то, что этот герой тут никогда не был. К 1952 году в Советском Союзе насчитывалось 1178 улиц, площадей и переулков, 241 населенный пункт, 3078 колхозов и совхозов,158 памятников и мемориальных досок. До Ленина не дотянул, но Карла Маркса перещеголял. Речь идет о большевике Сергее Кирове. Отчего такая слава, разбирались РИА Новости Крым.Настоящая фамилия Кирова – Костриков. Его детство было не слишком счастливым: Сергей и две сестры остались сиротами: мать умерла, отец ушел на заработки и не вернулся. Девочек на воспитание взяла бабушка, Сережу отправили в сиротский дом.Он окончил сначала приходское, а затем городское училище. Учился хорошо – имел много грамот. Уроженец крошечного городка Уржум под Вяткой, Костриков уехал покорять гранит науки в Казань. Денег на учебу выделило земство, а воспитатели ходатайствовали за паренька. Казань в те годы была настоящим революционным котлом, бурлящая лава которого глубоко затронула юношу.Бурлящий котел революционных идейВ 1904 году Сергей Костриков вошел в пятерку лучших выпускников Казанского низшего механико-технического промышленного училища и начал работать чертежником в городской управе Томска и одновременно снова учиться на подготовительных курсах Томского технологического института.Несмотря на то, что он и учился, и работал, у юноши оставалось время на реализацию впитанных в Казани идей. В Томске в ноябре 1904 года он вступил в РСДРП, и уже через год был арестован полицией за участие в демонстрации. Но это как будто бы только подстегнуло молодого революционера: еще через несколько месяцев Костриков организовал забастовку на крупной железнодорожной станции Тайга, а также нелегальную типографию, за что был арестован и заключен в тюрьму на полтора года. После освобождения Сергей Костриков становится профессиональным революционером.Сначала работает в Сибири, а затем, скрываясь от полиции, приезжает во Владикавказ, где не только трудится в редакции местной кадетской газеты "Терек", но и участвует в любительских спектаклях и увлекается альпинизмом, покорил Казбек и Эльбрус. Здесь же он познакомился со своей будущей женой Марией Львовной Маркус, которая родилась в семье бедного еврейского часового мастера и работала кассиром в "Тереке". Через несколько лет Мария и Сергей станут жить невенчанным браком: Мария не захотела принимать православие.Там же, во Владикавказе, журналист Костриков берет псевдоним Киров в честь персидского царя и объединителя племен Кира. Подпись "С. Киров" впервые появилась под одним из очерков газеты "Терек".Партийные игры СталинаКарьера Кирова в партии после победы большевиков стремительно шла в гору. В ноябре он — делегат Всероссийского съезда Советов, в феврале 1919 года — председатель временного революционного комитета в Астрахани, где Киров жестко подавил мятеж рабочих, восставших из-за голода, и крестный ход, возглавлявший который церковные лица были арестованы и расстреляны. В 1919 году Киров становится членом Реввоенсовета XI армии. В конце апреля 1920 года он с Красной армией вступает в Баку и назначается полпредом Советской России в Грузии, с 1921 года член ЦК и первый секретарь ЦК компартии Азербайджана, то есть первое лицо республики. Благодаря его усилиями была восстановлена нефтяная промышленность на Северном Кавказе.Через пять лет Кирова избирают первым секретарем Ленинградского губернского комитета (обкома) и горкома партии, кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и направляют в Ленинград для идеологической борьбы с партийными оппозиционерами.С июля 1930 года Киров вошел в состав Политбюро ЦК ВКП(б) и президиума ВЦИК СССР.Зачем нужно было Сталину перекидывать Кирова в город на Неве? Дело в том, что вождь вел планомерную кампанию по отстранению соратников Ленина от власти. Одним из таких был Зиновьев, который руководил ленинградской парторганизацией. Сталин решил заменить его на Кирова.Сам же Киров не хотел своего назначения. В начале 1926 года он писал жене:Ленинградские партийцы встретили Кирова в штыки и дали ему прозвище "рябой".Если партийная верхушка Сергея Мироновича невзлюбила, простые люди относились к нему хорошо, потому что не заметить перемен было невозможно: промышленность всего Северо-Запада стала выходить на новый уровень, началась коллективизация сельского хозяйства, проводились мероприятия по укреплению обороны города, строились дома, названные впоследствии "кировками". А еще Миронович был очень открыт и прост в общении - знал в лицо не только инженеров и конструкторов, но и простых рабочих, старался выслушать каждого и всем помочь. Историки посчитали – на различных предприятиях партийный лидер появлялся раз в два дня, по воспоминаниям некоторых он был чуть ли ни единственным членом политбюро, который не боялся выходить к рабочим."Киров - убеждает, разъясняет. Киров прост, доступен, доброжелателен, приветлив", - пишет историк Михаил Росляков в книге "Политические и уголовные преступления 1930-х годов"."Замечательным трибуном был Сергей Миронович Киров. Я слушал его всего два раза и поражался тому, как он сочетает горячность речи с логикой и доказательностью", - вспоминал советский государственный деятель Михаил Смиртюков.Киров, подписывавший смертный приговор митрополиту в Астрахани, удивительно сочетал близость к народу, аскетизм и любовь к искусствам.В 1930 году Киров стал членом Политбюро ЦК, а в 1934-м — секретарем Оргбюро и членом президиума ЦИК, был награжден орденом Красного Знамени и орденом Ленина "за выдающиеся заслуги в деле восстановления и реконструкции нефтяной промышленности". Сталин звал Кирова на работу в ЦК в Москве, но Киров отказался.Три версии одного убийстваВечером 1 декабря 1934 года выстрел прервал жизнь Кирова, прославил партийца и стал началом большого террора.Это первая версия убийства из трех. Она была озвучена уже через несколько часов после происшествия в Смольном. Убийство Кирова – дело рук некоего Леонида Николаева – мужа-рогоносца Мильды Драуле, которую молва записала в любовницы Кирову.Киров познакомился с Мильдой в 1929-м году. Якобы по его протекции она заняла пост в отделе кадров в горкоме, чтобы быть ближе к любовнику. Версию с Мильдой в воспоминаниях отстаивает один из руководителей НКВД Павел Судоплатов, он пишет, что Драуле даже собиралась разводиться с мужем. По этой, второй, версии ревнивый муж отомстил Кирову выстрелом из нагана в затылок, а Сталин придал этому делу политический окрас – во-первых потому что репутация партийных работников должна была быть безупречной, а во-вторых, это было удобным поводом раз и навсегда расквитаться с ленинградской оппозицией.На следующий день после ЧП в Ленинград прибыл лично Сталин. В день убийства Кирова президиум ЦИК СССР принял постановление "О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик". В нем было всего пять пунктов: "1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. 2. Обвинительное заключение вручать обвиненным за одни сутки до рассмотрения дела в суде. 3. Дела слушать без участия сторон.4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать.5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение по вынесению приговора".То, что произошло дальше, историки позже назовут Большим террором. Смерть Кирова дала толчок массовым репрессиям, продолжавшимся несколько лет. Из Ленинграда потянулся так называемый Кировский поток высланных – население города сократилось на 35 тысяч человек. Обвиняемые во главе с Зиновьевым и Каменевым - всего 19 человек - были приговорены к высшей мере наказания. Не обошла эта участь и Мильду Драуле, а также ее сестру. Мать, брат, сестры, двоюродный брат и квартирная соседка женщины были репрессированы.Во время развенчания культа личности появилась версия, что убийство Кирова было организовано самим Сталиным, который видел в нем уже не столько соратника, сколько соперника в борьбе за власть. В ней Николаеву уделялась роль исполнителя, чьей слабостью воспользовался сам отец народов. Идея эта родилась не без подачи Никиты Хрущева. Эта же, третья, версия вновь будет растиражирована в эпоху перестройки.Урну с прахом Кирова поместили в Кремлевскую стену, а память о большевике увековечили во множестве топонимов, произведениях искусства, монументах и так далее. Массовые переименования начались через несколько недель после убийства. Думал ли Киров, что ему уготована такая слава?Наследников у партийца не осталось, если не считать Евгению Сергеевну Кострикову, которая сама себя называла и считала внебрачной дочерью Кирова, но подтверждающих факт документов нет. На фронт в Великую Отечественную войну девушка ушла добровольцем. В ее военной биографии - Сталинградская битва и сражение под Курском, в котором Евгения спасла жизни 27 танкистов, вытащив их из горящих машин. Она сама получила серьезное ранение, и ее хотели оставить при штабе, но она раз за разом писала рапорты о поступлении на ускоренные курсы в Казанское танковое училище. Так Евгения стала единственной девушкой – командиром танковой роты.С фронта гвардии капитан Кострикова вернулась с пятью орденами, в том числе дважды -"Красной звезды" и двумя медалями "За отвагу". Жила в Москве.

Ольга Леонова

