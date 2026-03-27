Трамп продлил мораторий на удары по энергетике Ирана

2026-03-27T08:48

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана на десять дней – до 6 апреля. Об этом он написал в соцсети Truth Social.По его словам, мораторий продлевается "по просьбе иранского правительства".Трамп добавил, что переговоры с Тегераном "проходят очень хорошо", а также назвал дезинформацией сведения о том, что контакты с иранской стороной прекратились.23 марта Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном.Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.Ранее МИД РФ сообщил, что 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер" в Иране. Таким образом, заверения президента США о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру республики остались голословными, констатировали в дипведомстве.

дональд трамп, сша, иран, обострение между ираном и сша, в мире, ближний восток, новости