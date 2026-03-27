https://crimea.ria.ru/20260327/tramp-prodlil-moratoriy-na-udary-po-energetike-irana-1154670622.html
Трамп продлил мораторий на удары по энергетике Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана на десять дней – до 6 апреля. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
дональд трамп
сша
иран
обострение между ираном и сша
в мире
ближний восток
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148539473_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_35e7ec516428754cd61108a72711ddf3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана на десять дней – до 6 апреля. Об этом он написал в соцсети Truth Social.По его словам, мораторий продлевается "по просьбе иранского правительства".Трамп добавил, что переговоры с Тегераном "проходят очень хорошо", а также назвал дезинформацией сведения о том, что контакты с иранской стороной прекратились.23 марта Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном.Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.Ранее МИД РФ сообщил, что 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер" в Иране. Таким образом, заверения президента США о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру республики остались голословными, констатировали в дипведомстве.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148539473_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_8ba51e66f9ccd0052062d1d0dc141770.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
08:48 27.03.2026 (обновлено: 08:50 27.03.2026)