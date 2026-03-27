Трамп продлил мораторий на удары по энергетике Ирана - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Трамп продлил мораторий на удары по энергетике Ирана
Трамп продлил мораторий на удары по энергетике Ирана - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Трамп продлил мораторий на удары по энергетике Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана на десять дней – до 6 апреля. Об этом он написал в соцсети Truth Social. РИА Новости Крым, 27.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана на десять дней – до 6 апреля. Об этом он написал в соцсети Truth Social.По его словам, мораторий продлевается "по просьбе иранского правительства".Трамп добавил, что переговоры с Тегераном "проходят очень хорошо", а также назвал дезинформацией сведения о том, что контакты с иранской стороной прекратились.23 марта Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном.Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.Ранее МИД РФ сообщил, что 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер" в Иране. Таким образом, заверения президента США о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру республики остались голословными, констатировали в дипведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием ЗападаПризрак побед: почему Трамп говорит о победе над Ираном и успехах переговоров по УкраинеЧто значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной
сша
иран
ближний восток
дональд трамп, сша, иран, обострение между ираном и сша, в мире, ближний восток, новости
Трамп продлил мораторий на удары по энергетике Ирана

Трамп отложил удары по энергетике Ирана еще на 10 дней

08:48 27.03.2026 (обновлено: 08:50 27.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана на десять дней – до 6 апреля. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на 10 дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года", – сообщил глава Белого дома.
По его словам, мораторий продлевается "по просьбе иранского правительства".
Трамп добавил, что переговоры с Тегераном "проходят очень хорошо", а также назвал дезинформацией сведения о том, что контакты с иранской стороной прекратились.
23 марта Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном.
Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.
Ранее МИД РФ сообщил, что 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер" в Иране. Таким образом, заверения президента США о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру республики остались голословными, констатировали в дипведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада
Призрак побед: почему Трамп говорит о победе над Ираном и успехах переговоров по Украине
Что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной
 
Дональд ТрампСШАИранОбострение между Ираном и СШАВ миреБлижний ВостокНовости
 
09:13Четыре поезда "Таврия" остановлены из-за перекрытого Крымского моста
08:53ФСБ задержала вице-мэра Сочи и глав двух городских департаментов
08:48Трамп продлил мораторий на удары по энергетике Ирана
08:34На востоке Крыма в пятницу будут взрывать опасные предметы
08:10Душа и внутренности театра: необычный спектакль-капустник покажут в Крыму
07:33Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
07:2218-летнего крымчанина задержали за вовлечение подростков в дропперство
07:0536 украинских БПЛА сбили над Ленобластью
06:45Работа вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестата
06:24На Западе Крыма в пятницу перекроют движение и будут работать силовики
05:59Крымский мост закрыт для движения
05:58Новая атака ВСУ на Севастополь – что известно
00:01До 16 градусов тепла: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 марта
23:16Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада
22:30Трагедия в Джанкое и атака на турецкий танкер: главное за день
22:08Сколько в Крыму неоформленной земли в СНТ и что с ней будет к концу года
21:45Тоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 году
21:28Отдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2027 в Ялте
21:11Сколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требования
Лента новостейМолния