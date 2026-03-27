"Сражаются умело и бесстрашно": Путин поздравил росгвардейцев с праздником
2026-03-27T10:15
Росгвардия играет важную роль в обеспечении безопасности страны - Путин
10:00 27.03.2026 (обновлено: 10:15 27.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,27 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. В видеобращении, опубликованном на сайте Кремля, президент отметил, что сотруднки этого силового ведомства играют важную роль в обеспечении безопасности страны.
"Росгвардия, созданная 10 лет назад, заняла важное место в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод наших граждан, - отметил Путин. - Бойцы проявляют отвагу, доблесть, настоящий героизм в ходе спецоперации, сражаются умело и бесстрашно. Мы чтим память каждого боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину".
Глава государства поблагодарил за службу сотрудников, военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии.
"И прошу передать самые теплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и, конечно, ветеранам внутренних войск, которые 10 лет назад стали прочной основой нынешней Росгвардии", - сказал президент.
День Войск национальной гвардии Российской Федерации – профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания полиции и гражданского персонала Войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 27 марта. Торжественное мероприятие, посвященное празднику, прошло накануне в Государственном музыкальном театре Республики Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым: