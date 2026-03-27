Сотрудник кофейни из Ставрополя подливал яд в напитки военным
2026-03-27T13:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Ставрополе к 20 годам лишения свободы приговорен бариста местной кофейни. Мужчина пытался травить военнослужащих, подливая им яд в напитки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.Кроме того, мужчина собрал и передал своим зарубежным кураторам сведения о местоположении военных частей и административных объектов в столице региона, а также пытался вовлечь двух своих знакомых в совершение преступлений террористической направленности.Мужчина признан виновным по статьям о государственной измене, участии в деятельности террористической организации, склонении лица к совершению преступления, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Южный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима.Ранее в Москве задержан иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности.
Баристу из Ставрополя осудили на 20 лет за попытку отравления военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Ставрополе к 20 годам лишения свободы приговорен бариста местной кофейни. Мужчина пытался травить военнослужащих, подливая им яд в напитки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
"В суде установлено, что подсудимый в период с апреля 2023 года по август 2024 года, действуя в интересах запрещенной в России террористической организации, работая в кофейне, неоднократно предпринял попытки отравить военнослужащих в городе Ставрополе, подливая им в напитки ядовитое вещество", - говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина собрал и передал своим зарубежным кураторам сведения о местоположении военных частей и административных объектов в столице региона, а также пытался вовлечь двух своих знакомых в совершение преступлений террористической направленности.
Мужчина признан виновным по статьям о государственной измене, участии в деятельности террористической организации, склонении лица к совершению преступления, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Южный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в Москве задержан
иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности.
