https://crimea.ria.ru/20260327/sotrudnik-kofeyni-iz-stavropolya-podlival-yad-v-napitki-voennym-1154680604.html

Сотрудник кофейни из Ставрополя подливал яд в напитки военным

2026-03-27T13:36

ставрополье

новости

вооруженные силы россии

отравление

приговор

правосудие

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d3c03371ac0d2d862745076a651eee1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Ставрополе к 20 годам лишения свободы приговорен бариста местной кофейни. Мужчина пытался травить военнослужащих, подливая им яд в напитки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.Кроме того, мужчина собрал и передал своим зарубежным кураторам сведения о местоположении военных частей и административных объектов в столице региона, а также пытался вовлечь двух своих знакомых в совершение преступлений террористической направленности.Мужчина признан виновным по статьям о государственной измене, участии в деятельности террористической организации, склонении лица к совершению преступления, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Южный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима.Ранее в Москве задержан иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в Петербурге На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

