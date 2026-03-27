Русский дом в Праге закидали коктейлями Молотова
Неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Русского дома в Праге. Об этом пишет RT со ссылкой на главу культурного центра Игоря Гиренко. РИА Новости Крым, 27.03.2026
10:24 27.03.2026 (обновлено: 10:25 27.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Русского дома в Праге. Об этом пишет RT со ссылкой на главу культурного центра Игоря Гиренко.
По его словам, злоумышленники целились в окна библиотеки, при этом три из шести бутылок с зажигательной смесью не взорвались.
"Это были именно те бутылки, которые закинули непосредственно внутрь здания. Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался", — сказал Гиренко.
Он отметил, что в пятницу планировалось заключительное мероприятие Дней русской культуры.
Гиренко выразил надежду, что правоохранительные органы Чехии найдут и накажут виновных.
