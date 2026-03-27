Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля
Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля, сообщило правительство по итогам совещания. РИА Новости Крым, 27.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля, сообщило правительство по итогам совещания.Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей. Для крупных нефтяных компаний ограничения сняли в январе.По словам Новака, нефтяники подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса.В конце 2025-го власти продлили до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля, сообщило правительство по итогам совещания.
"Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка", — говорится в заявлении.
Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей. Для крупных нефтяных компаний ограничения сняли в январе.
По словам Новака, нефтяники подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса.
В конце 2025-го власти продлили до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.
22:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:59Атака ВСУ на Севастополь - сбиты две воздушные цели
21:56В Крыму отметили важность парламентской встречи делегаций РФ и США
21:49В России появится препарат для лечения хронической боли
21:31В Севастополе объявлена воздушная тревога - второй раз за вечер
21:02Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля
20:51В Севастополе по нацпроекту обновляют 13 дорог
20:33Национальный центр "Россия" в Севастополе могут построить в центре города
20:17В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
20:05Весенние каникулы в Крыму: куда отправиться вместе с детьми
19:50Воздушная тревога объявлена в Севастополе
19:37На переднем крае нацбезопасности: Путин оценил работу Росгвардии
19:19Летнее тепло: погода на выходных в Крыму
18:54В каком случае цены на АЗС в России могут взлететь – мнение
18:26Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
18:15Главная роль – одна: откровения артистов из Севастополя ко Дню театра
17:52Коллекцию скифского золота представят на виртуальной выставке
17:41Все поезда "Таврия" прибыли в Крым после задержек
17:25В Севастополе школе присвоят имя Юрия Лужкова
17:13На Крымском мосту очереди сократились вдвое
Лента новостейМолния