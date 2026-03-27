Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля

Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля, сообщило правительство по итогам совещания. РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T21:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля, сообщило правительство по итогам совещания.Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей. Для крупных нефтяных компаний ограничения сняли в январе.По словам Новака, нефтяники подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса.В конце 2025-го власти продлили до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

