https://crimea.ria.ru/20260327/rossiya-trebuet-prinyat-mery-dlya-bezopasnosti-energopostavok-v-chernom-more-1154680433.html

Россия требует принять меры для безопасности энергопоставок в Черном море

Россия считает необходимым принять дополнительные меры для обеспечения безопасности энергетических поставок в Черном море. Об этом заявили в российском МИД. РИА Новости Крым, 27.03.2026

черное море

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

судоходство

безопасность

энергоресурсы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_e75173436165f0df58f9ada05f3ddcb8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Россия считает необходимым принять дополнительные меры для обеспечения безопасности энергетических поставок в Черном море. Об этом заявили в российском МИД.Накануне сообщалось, что беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи. Позже министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению. 14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа.Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://crimea.ria.ru/20260325/rossiya-vyrabotala-mery-dlya-zaschity-sleduyuschikh-iz-portov-rf-sudov-1154629653.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

