Россия требует принять меры для безопасности энергопоставок в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Россия считает необходимым принять дополнительные меры для обеспечения безопасности энергетических поставок в Черном море. Об этом заявили в российском МИД.Накануне сообщалось, что беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи. Позже министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению. 14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа.Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
13:27 27.03.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Россия считает необходимым принять дополнительные меры для обеспечения безопасности энергетических поставок в Черном море. Об этом заявили в российском МИД.
"С российской стороны подчеркнута необходимость ясной публичной реакции с осуждением преступных действий киевского режима, принятия дополнительных мер в целях обеспечения безопасности энергетических поставок в регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Накануне сообщалось, что беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи. Позже министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.
14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа.
Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Танкер. Архивное фото
25 марта, 18:28
Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судов
