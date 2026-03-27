Россия требует принять меры для безопасности энергопоставок в Черном море
Россия считает необходимым принять дополнительные меры для обеспечения безопасности энергетических поставок в Черном море. Об этом заявили в российском МИД.
2026-03-27T13:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Россия считает необходимым принять дополнительные меры для обеспечения безопасности энергетических поставок в Черном море. Об этом заявили в российском МИД.Накануне сообщалось, что беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи. Позже министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению. 14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа.Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
