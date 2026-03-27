Рай без ошибок: почему США не признали работорговлю преступлением
Рай без ошибок: почему США не признали работорговлю преступлением
Рай без ошибок: почему США не признали работорговлю преступлением
США не хотят признавать своих ошибок на фоне стремительно меняющегося мира – мнение

16:31 27.03.2026 (обновлено: 16:33 27.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Голос США против осуждающей работорговлю резолюции Генассамблеи ООН в очередной раз показал колониальную сущность Штатов, которые все еще пытаются удержать гегемонию, но уже не могут диктовать остальному миру свои правила. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Генассамблея ООН накануне одобрила резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением против человечности. За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против — США, Израиль и Аргентина. Инициатором выступила Гана.

"Это - классический неоколониализм. И в случае с США все понятно – Штаты основывались на рабовладении. Все основывалось на хлопке и мясе – и все это бесплатный рабский труд. Что касается Израиля, этот голос против – в силу поддержки Штатов. Мотивация Аргентины вообще не очень ясна", – говорит Журавлев.

При этом политолог подчеркивает: решение Генассамблеи ООН не обязательно к исполнению, обязательно – только решение Совбеза организации. Кроме того, работорговли в ее историческом виде больше не существует, поэтому документ имеет скорее эмоциональное содержание, чем практическое. И в этом смысле США в очередной раз проявили свое лицо.
"Это - привычка США не признавать за собой никаких ошибок и недостатков. Америка – это град на горе. Это великий рай. В раю ошибок не бывает", – поясняет эксперт.
Но главный итог – 123 голоса "за", подчеркивает Журавлев. Это говорит о том, что Соединенные Штаты больше не могут что-либо запрещать миру.
"Мир стремительно меняется, и главный гегемон, как раз и выстроивший свое благополучие на работорговле, утрачивает позиции", – констатирует эксперт.
Запад пытается вернуть мир в колониальную эпоху, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров. Однако последствия геополитических поступков Америки и Израиля, по словам министра, будут очень тяжелыми.
