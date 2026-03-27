Рейтинг@Mail.ru
Работа вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестата - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/rabota-vmesto-ucheby-v-krymu-trudoustroyat-vypusknikov-bez-attestata-1154651282.html
Работа вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестата
крым
гульнара муртазаева
новости крыма
образование в крыму и севастополе
школа
работа
трудоустройство
трудоустройство в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/02/1148448130_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_72795373ae1a0ea873d594f0cb50de85.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/02/1148448130_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_5fcd078e72884a247f8e86b39912254f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму завалившим ОГЭ и ЕГЭ школьникам предложат получить рабочие специальности

06:45 27.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкВыпускной
Выпускной - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Поправки в закон об образовании приняли в Республике Крым. Теперь, по информации председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, выпускники, не сдавшие экзамены или получившие неудовлетворительные оценки, смогут претендовать на получение рабочих специальностей. Эта возможность откроет перспективы для неаттестованных учащихся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила депутат Госсовета РК, директор СОШ № 44 им. Алиме Абденановой Гульнара Муртазаева.
По мнению директора школы, реформа профессионального образования, которая сейчас происходит, открывает интересные перспективы перед школьниками.

"Наблюдается интерес детей к поступлению в колледжи, в техникумы. И мы стараемся проводить профориентационную работу с родителями", - сказала Гульнара Муртазаева.

Она также отметила, что сейчас в Крыму таких школьников не много.
"Если говорить о цифрах, в частности, в нашей школе, таких детей единицы", - поделилась Гульнара Муртазаева.
Депутат Госсовета РК считает, что вышеуказанная поправка в закон - это некий шанс для выпускников без аттестата.
"Будет шанс у такого ученика… и заинтересованность родителей, чтобы ребенок был чем-то занят. Поэтому, если появится такая официальная работа, официальная возможность у ребенка трудоустроиться практически сразу, и он уже поймет, это его тема или не его, и он дальше может выбрать колледж", - пояснила Гульнара Муртазаева.
Она выразила надежду, что данная реформа сработает и ею воспользуются те, кому это будет необходимо.
"Дай Бог, чтобы у них был такой потенциал и желание и какой-то даже правильный настрой — идти в рабочую специальность, они высокооплачиваемые, это каждодневный труд, так же как учеба", - заключила она.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
