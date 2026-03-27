Работа вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестата

Поправки в закон об образовании приняли в Республике Крым. Теперь, по информации председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, выпускники, не сдавшие...

2026-03-27T06:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Поправки в закон об образовании приняли в Республике Крым. Теперь, по информации председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, выпускники, не сдавшие экзамены или получившие неудовлетворительные оценки, смогут претендовать на получение рабочих специальностей. Эта возможность откроет перспективы для неаттестованных учащихся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила депутат Госсовета РК, директор СОШ № 44 им. Алиме Абденановой Гульнара Муртазаева.По мнению директора школы, реформа профессионального образования, которая сейчас происходит, открывает интересные перспективы перед школьниками.Она также отметила, что сейчас в Крыму таких школьников не много."Если говорить о цифрах, в частности, в нашей школе, таких детей единицы", - поделилась Гульнара Муртазаева.Депутат Госсовета РК считает, что вышеуказанная поправка в закон - это некий шанс для выпускников без аттестата.Она выразила надежду, что данная реформа сработает и ею воспользуются те, кому это будет необходимо."Дай Бог, чтобы у них был такой потенциал и желание и какой-то даже правильный настрой — идти в рабочую специальность, они высокооплачиваемые, это каждодневный труд, так же как учеба", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответы на актуальные вопросы по организации учебного процесса в школеОбразование должно быть современным – экспертЕГЭ под родительским контролем: как в Крыму готовятся к экзаменам

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

