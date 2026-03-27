Под Керчью три дня будут звучать взрывы - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Под Керчью три дня будут звучать взрывы
Под Керчью в течение трех дней будут слышны взрывы из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 27.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Под Керчью в течение трех дней будут слышны взрывы из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации.
"С 1 по 3 апреля на территории Ленинского района вблизи Керчи пройдут тактико-специальные учения военнослужащих с применением холостых боеприпасов и имитационных взрывных устройств", - говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что 1 апреля учения будут проходить с 10:00 до 19:00 в районе севернее поселка Глазовка. И с 18:00 1 апреля до 13:00 3 апреля — в районах южнее н.п. Набережное и восточнее Заветного.
Как сообщалось, в Сакском районе Крыма в пятницу, 27 марта, пройдут антитеррористические учения. В городе Саки также пройдет тренировка силовиков.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
