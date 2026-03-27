https://crimea.ria.ru/20260327/pod-kerchyu-tri-dnya-budut-zvuchat-vzryvy-1154671831.html
Под Керчью три дня будут звучать взрывы
Под Керчью в течение трех дней будут слышны взрывы из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T09:53
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149543926_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_45505f145053aac8b14219551e99e5cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Под Керчью в течение трех дней будут слышны взрывы из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации.В мэрии уточнили, что 1 апреля учения будут проходить с 10:00 до 19:00 в районе севернее поселка Глазовка. И с 18:00 1 апреля до 13:00 3 апреля — в районах южнее н.п. Набережное и восточнее Заветного.Как сообщалось, в Сакском районе Крыма в пятницу, 27 марта, пройдут антитеррористические учения. В городе Саки также пройдет тренировка силовиков.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149543926_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_038eb4bcc30c788cc4b92f9ac2b74a78.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Под Керчью с 1 по 3 апреля будут звучать взрывы