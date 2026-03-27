Пляжи на Кубани после разлива мазута в Керченском проливе откроют к 1 июня
12:10 27.03.2026 (обновлено: 12:22 27.03.2026)
© Telegram_канал: мэрия Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Пляжи Кубани в районе Керченского пролива откроют для купания к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
"Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования, и я думаю, что все будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан", - сказал вице-премьер в эфире ИС "Вести".
Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, после удачного эксперимента по отсыпке песка на тестовом участке пляжа в поселке Витязево в Анапе, принято решение масштабировать этот процесс.
"До 1 июня будем отсыпать остальные песчаные пляжи Анапы, попавшие в зону ЧС. При этом по рекомендации Роспортрбназдора толщина дополнительного слоя составит не меньше 50 сантиметров. Наша задача подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора", - написал он в Telegram.
При этом на галечных пляжах пробы воды и грунта соответствуют всем санитарным нормам, добавил губернатор.
"В ближайшее время начнем готовить их к открытию", - уточнил Кондратьев.
13 марта в правительстве России сообщили, что решение о формате организации пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края примут специалисты Роспотребнадзора по итогам проведенных исследований. По словам Савельева, исследования морской воды, проводимые Роспотребнадзором с начала этого года, отклонений от нормативов не выявили.
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
