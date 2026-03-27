Рейтинг@Mail.ru
Пляжи на Кубани после разлива мазута в Керченском проливе откроют к 1 июня - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/plyazhi-na-kubani-posle-razliva-mazuta-v-kerchenskom-prolive-otkroyut-k-1-iyunya-1154675720.html
Пляжи на Кубани после разлива мазута в Керченском проливе откроют к 1 июня
Пляжи Кубани в районе Керченского пролива откроют для купания к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев. РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T12:10
2026-03-27T12:22
виталий савельев
россия
черное море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов
разлив нефтепродуктов в черном море
краснодарский край
кубань
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142729821_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7d5cafce4eabe6216c58b6775d20f5b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Пляжи Кубани в районе Керченского пролива откроют для купания к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, после удачного эксперимента по отсыпке песка на тестовом участке пляжа в поселке Витязево в Анапе, принято решение масштабировать этот процесс.При этом на галечных пляжах пробы воды и грунта соответствуют всем санитарным нормам, добавил губернатор.13 марта в правительстве России сообщили, что решение о формате организации пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края примут специалисты Роспотребнадзора по итогам проведенных исследований. По словам Савельева, исследования морской воды, проводимые Роспотребнадзором с начала этого года, отклонений от нормативов не выявили.Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. 15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
россия
черное море
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142729821_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_15fff37b2b0d55a5865c506fe9c3bc18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
12:10 27.03.2026 (обновлено: 12:22 27.03.2026)
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыОчистка пляжа в Анапе
Очистка пляжа в Анапе
© Telegram_канал: мэрия Анапы
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Пляжи Кубани в районе Керченского пролива откроют для купания к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

"Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования, и я думаю, что все будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан", - сказал вице-премьер в эфире ИС "Вести".

Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, после удачного эксперимента по отсыпке песка на тестовом участке пляжа в поселке Витязево в Анапе, принято решение масштабировать этот процесс.

"До 1 июня будем отсыпать остальные песчаные пляжи Анапы, попавшие в зону ЧС. При этом по рекомендации Роспортрбназдора толщина дополнительного слоя составит не меньше 50 сантиметров. Наша задача подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора", - написал он в Telegram.

При этом на галечных пляжах пробы воды и грунта соответствуют всем санитарным нормам, добавил губернатор.
"В ближайшее время начнем готовить их к открытию", - уточнил Кондратьев.
13 марта в правительстве России сообщили, что решение о формате организации пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края примут специалисты Роспотребнадзора по итогам проведенных исследований. По словам Савельева, исследования морской воды, проводимые Роспотребнадзором с начала этого года, отклонений от нормативов не выявили.
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
