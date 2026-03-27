https://crimea.ria.ru/20260327/plyazhi-na-kubani-posle-razliva-mazuta-v-kerchenskom-prolive-otkroyut-k-1-iyunya-1154675720.html

Пляжи на Кубани после разлива мазута в Керченском проливе откроют к 1 июня

Пляжи Кубани в районе Керченского пролива откроют для купания к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев. РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T12:10

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142729821_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7d5cafce4eabe6216c58b6775d20f5b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Пляжи Кубани в районе Керченского пролива откроют для купания к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, после удачного эксперимента по отсыпке песка на тестовом участке пляжа в поселке Витязево в Анапе, принято решение масштабировать этот процесс.При этом на галечных пляжах пробы воды и грунта соответствуют всем санитарным нормам, добавил губернатор.13 марта в правительстве России сообщили, что решение о формате организации пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края примут специалисты Роспотребнадзора по итогам проведенных исследований. По словам Савельева, исследования морской воды, проводимые Роспотребнадзором с начала этого года, отклонений от нормативов не выявили.Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. 15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые Севастополя помогли ликвидировать ЧС в Черном мореВласти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧСНа Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах

РИА Новости Крым, news.crimea@rian.ru, ФГУП МИА «Россия сегодня»

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

