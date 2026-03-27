Отношение к Крыму в мире меняется – эксперт
2026-03-27T11:36
Россия рассказывает о Крыме на площадках ШОС и БРИКС – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым.
За период нахождения Крыма в составе России о полуострове узнали в мире совершенно с другой стороны и стали по-другому относиться к региону. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал заместитель генсека Ассамблеи народов мира, директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России Станислав Королев.
"Абсолютно уверен в том, что во всем мире скоро поймут, почему мы называем Крым жемчужиной России", - сказал эксперт.
По его словам, дипломатическая работа по донесению правдивой информации о ситуации в Крыму, обстоятельствах и причинах его воссоединения с Россией ведется постоянно.
"На сегодняшний день Крым открывается всему миру, не только регионам России. Мы говорим (о полуострове) и на площадках ШОС и БРИКС. Крым должен постоянно открываться. Он открыт и его должны воспринимать во всех странах мира. Мы над этим работаем", – отметил Королев.
Специалист также подчеркнул, что внешняя политика Крыма очень сбалансирована, грамотно выстроена и дает свои плоды.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым: