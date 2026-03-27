Новости Крыма: в очереди на мосту стоят почти 800 авто

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/novosti-kryma-v-ocheredi-na-mostu-stoyat-pochti-800-avto-1154682616.html
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6531c41aa54204a01b97cff927da6d2.jpg
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_cf55ce07252c43f19e65925927e456f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Новости Крыма: на Крымском мосту очередь выросла до 790 авто

14:09 27.03.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Очереди на Крымском мосту выросли до 790 авто, большинство машин стоит со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Движение по мосту остановили в пять утра в пятницу. В связи с этим в пути задерживаются четыре пассажирских поезда в Крым из Москвы и Перми. Позже мост открыли, но буквально сразу снова закрыли. Ограничение сняли только в 11:41, после этого автомобильный затор насчитывал 620 машин.
"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 260 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 530 авто. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:33Будет ли в Крыму применяться электронное голосование на выборах в Госдуму
15:18Когда достроят педиатрический центр в Мелитополе
15:04Без этого СВО не выиграть: Медведев назвал главное в современной войне
14:52Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии
14:44Медведев оценил выполнение гособоронзаказа и новые образцы вооружения
14:31Будет ли новая волна мобилизации в России
14:28Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе – что будет сделано
14:20Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог
14:09Новости Крыма: в очереди на мосту стоят почти 800 авто
13:59Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России
13:46Когда откачают весь мазут из танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе
13:36Сотрудник кофейни из Ставрополя подливал яд в напитки военным
13:27Россия требует принять меры для безопасности энергопоставок в Черном море
13:12Киев за неделю потерял почти 9 тысяч боевиков
13:06В Севастополе на месяц закроют проезд Вишневый – схема
12:45На чиновника мэрии Сочи завели дело о злоупотреблении полномочиями
12:33Армия России нанесла шесть ударов возмездия по Украине – что уничтожено
12:28ВТБ: россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах
12:21ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов - Сальдо
12:15Крымский мост сейчас: более 600 машин стоят в очереди
Лента новостейМолния