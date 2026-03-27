Национальный центр "Россия" в Севастополе могут построить в центре города

Национальный центр "Россия" в Севастополе могут построить в центре города - РИА Новости Крым, 27.03.2026

Национальный центр "Россия" в Севастополе могут построить в центре города

Новое здание национального центра "Россия" в Севастополе может появиться в районе центра города – на мысе Хрустальный. Такое предположение на заседании... РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T20:33

2026-03-27T20:33

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

крым

новости крыма

архитектура

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Новое здание национального центра "Россия" в Севастополе может появиться в районе центра города – на мысе Хрустальный. Такое предположение на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя в пятницу сделал губернатор Михаил Развожаев.На заседании рассматривались проекты модернизации здания советской постройки – кинотеатра "Россия", в котором сможет разместиться филиал одноименного национального центра.По словам губернатора, это временное решение, которое, однако преобразит и саму постройку, и пространство вокруг.Тем не менее отказываться от филиала национального центра "Россия" в Севастополе город не мог позволить, потому что "это большая точка роста молодёжи", добавил он."Там мощнейшее будет оборудование, наполнение, интерактив, событийная линейка", – отметил он.При этом Развожаев отметил, что, хотя кинотеатр "Россия" на площади 50-летия и был долгое время самым лучшим среди других себе подобных, коммерческому сектору он сильно проигрывал" и никак не использовался, кроме как для неких редких официальных мероприятий."Поэтому я думаю, что это, конечно, будет правильное место, которое в будущем, когда мы сможем согласовать новое здание центра, спокойно трансформируется в некий фронт-офис Севастополя. Мы и так сейчас к этому стремимся в экспозициях. Поэтому здесь вопросы могут быть, но у нас не было цели сохранить в том виде, в котором это было, а (хотели) именно создать новый объект", – сказал глава города, подытоживая дискуссию по проекту здания филиала наццентра "Россия".Архсовет утвердил проект модернизации здания филиала национального центра "Россия". Что касается проекта благоустройства площади 50-летия рядом, то его вернули на доработку и рассмотрят на одном из следующих заседаний.Напомним, на мысе Хрустальном в Севастополе продолжается строительство культурного кластера мирового уровня, в который входят три крупных объекта: Академия хореографии, Музейно-выставочный центр Российской галереи искусств (РГИ) и Театр оперы и балета.Дорогу, которая ведет ко всем трем, и далее – в артиллерийскую бухту и центр города губернатор пообещал открыть после реконструкции уже в текущем году.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, архитектура