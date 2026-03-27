Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 85 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом... РИА Новости Крым, 27.03.2026
Над Крымом, Черным морем и еще 8 регионами России сбили 85 беспилотников - Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 85 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 26 марта до 07:00 27 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки отражены над Республикой Крым и Черным морем, а также территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей и Московским регионом.
В ночь на пятницу над Севастополем отразили новую атаку боевиков. Над северной стороной города ПВО сбила одну воздушную цель, сообщал ранее Развожаев.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что при отражении атаки на Ленинградскую область уничтожено 36 украинских беспилотников.
