На Западе Крыма в пятницу перекроют движение и будут работать силовики
© ТГ-канал Сергея АксеноваУчения "Барс-Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма в пятницу, 27 марта, пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщают местные власти.
"27 марта с 10 до 16 часов в Сакском районе в селе Шелковичное будет проходить совместная тренировка силовых структур по антитеррору", – написал в своем Telegram-канале заместитель главы районной администрации Игорь Никуленков.
На это время транспортное и пешеходное движение в Шелковичном заблокируют. Движение машин по Симферопольскому и Евпаторийскому шоссе, а также по трассе "Таврида" на участке Симферополь – Евпатория – Мирный ограничивать не будут.
В городе Саки также пройдет тренировка силовиков.
"27 марта 2026 года с 10:00 до 16:00 на территории города Саки будет проходить совместная тренировка силовых структур по антитеррору", – написала в своем Telegram-канале глава администрации города Юлия Предыбайло.
Жителей просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и рекомендуют выбирать маршруты объезда района ограничения движения.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.