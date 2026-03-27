На Западе Крыма в пятницу перекроют движение и будут работать силовики - РИА Новости Крым, 27.03.2026
На Западе Крыма в пятницу перекроют движение и будут работать силовики
В Сакском районе Крыма в пятницу, 27 марта, пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 27.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма в пятницу, 27 марта, пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщают местные власти.На это время транспортное и пешеходное движение в Шелковичном заблокируют. Движение машин по Симферопольскому и Евпаторийскому шоссе, а также по трассе "Таврида" на участке Симферополь – Евпатория – Мирный ограничивать не будут.В городе Саки также пройдет тренировка силовиков.Жителей просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и рекомендуют выбирать маршруты объезда района ограничения движения.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
На Западе Крыма в пятницу будут работать силовики в рамках учений по антитеррору

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма в пятницу, 27 марта, пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщают местные власти.

"27 марта с 10 до 16 часов в Сакском районе в селе Шелковичное будет проходить совместная тренировка силовых структур по антитеррору", – написал в своем Telegram-канале заместитель главы районной администрации Игорь Никуленков.

На это время транспортное и пешеходное движение в Шелковичном заблокируют. Движение машин по Симферопольскому и Евпаторийскому шоссе, а также по трассе "Таврида" на участке Симферополь – Евпатория – Мирный ограничивать не будут.
В городе Саки также пройдет тренировка силовиков.

"27 марта 2026 года с 10:00 до 16:00 на территории города Саки будет проходить совместная тренировка силовых структур по антитеррору", – написала в своем Telegram-канале глава администрации города Юлия Предыбайло.

Жителей просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и рекомендуют выбирать маршруты объезда района ограничения движения.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
