https://crimea.ria.ru/20260327/na-perednem-krae-natsbezopasnosti-putin-otsenil-rabotu-rosgvardii-1154694909.html

На переднем крае нацбезопасности: Путин оценил работу Росгвардии

2026-03-27T19:37

владимир путин (политик)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

новости

россия

москва

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1b/1154694792_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_599e3b4a4544a3c4b3d2938f970f149c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Росгвардия является надежным звеном в системе обеспечения безопасности россиян. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин."Росгвардия стала надежным, необходимым звеном в системе обеспечения безопасности граждан, общества, всей страны… сейчас она на переднем крае обеспечения национальной безопасности опирается на поистине всенародную сплоченность и поддержку и, уверен, будет достойна подвига многих поколений доблестных воинов-защитников великой тысячелетней России", – сказал Путин в ходе торжественного вечера по случаю десятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Государственном Кремлевском дворце.Он отметил, что за участие в боевых действиях, за проявленный героизм и личное мужество награждены десятки тысяч росгвардейцев. А всего за 10 лет существования войск Росгвардии государственных и ведомственных наград удостоено более 380 тысяч бойцов.В день профессионального праздника директору Федеральной службы Главнокомандующему войсками Национальной гвардии Виктору Золотову президент вручил личный штандарт.День Войск национальной гвардии Российской Федерации – профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания полиции и гражданского персонала Войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 27 марта. Торжественное мероприятие, посвященное празднику, прошло накануне в Государственном музыкальном театре Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сражаются умело и бесстрашно": Путин поздравил росгвардейцев с праздникомДля бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержкиДесять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

