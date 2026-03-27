https://crimea.ria.ru/20260327/na-perednem-krae-natsbezopasnosti-putin-otsenil-rabotu-rosgvardii-1154694909.html
На переднем крае нацбезопасности: Путин оценил работу Росгвардии
Росгвардия является надежным звеном в системе обеспечения безопасности россиян. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T19:42
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1b/1154694792_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_599e3b4a4544a3c4b3d2938f970f149c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1b/1154694792_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_8b46f17289274402c09e483a68649338.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Росгвардия на переднем крае обеспечения национальной безопасности – Путин
19:37 27.03.2026 (обновлено: 19:42 27.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Росгвардия является надежным звеном в системе обеспечения безопасности россиян. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Росгвардия стала надежным, необходимым звеном в системе обеспечения безопасности граждан, общества, всей страны… сейчас она на переднем крае обеспечения национальной безопасности опирается на поистине всенародную сплоченность и поддержку и, уверен, будет достойна подвига многих поколений доблестных воинов-защитников великой тысячелетней России", – сказал Путин в ходе торжественного вечера по случаю десятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Государственном Кремлевском дворце.
Он отметил, что за участие в боевых действиях, за проявленный героизм и личное мужество награждены десятки тысяч росгвардейцев. А всего за 10 лет существования войск Росгвардии государственных и ведомственных наград удостоено более 380 тысяч бойцов.
"Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков", – также отметил он.
В день профессионального праздника директору Федеральной службы Главнокомандующему войсками Национальной гвардии Виктору Золотову президент вручил личный штандарт.
"Это особо почетный знак различия. Он отражает высочайший уровень персональной ответственности командира, военачальника и перед своими подчиненными, да и перед всей Россией. Вручаемый штандарт, как и знамя, флаг, эмблема Росгвардии, станет еще одним символом преемственности традиций в войсках правопорядка", – отметил российский лидер.
День Войск национальной гвардии Российской Федерации – профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания полиции и гражданского персонала Войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 27 марта. Торжественное мероприятие, посвященное празднику, прошло накануне в Государственном музыкальном театре Республики Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: