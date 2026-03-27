На Крымском мосту очереди сократились вдвое

2026-03-27T17:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Очереди на Крымском мосту сократились вдвое, время ожидания проезда - около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Как сообщалось, движение по мосту останавливали дважды, в связи с этим в пути задерживаются четыре пассажирских поезда в Крым. Кроме того, после открытия проезда на подъездах к мосту собрались автомобильные заторы. По состоянию на 14.00 проезда ожидали 790 машин, большинство - со стороны Керчи.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре поезда "Таврия" остановлены из-за перекрытого Крымского моста На Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах

