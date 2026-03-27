На чиновника мэрии Сочи завели дело о злоупотреблении полномочиями

В отношении должностного лица администрации города Сочи возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает полиция Кубани.

2026-03-27T12:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В отношении должностного лица администрации города Сочи возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает полиция Кубани.Оперативники выяснили, что один из руководителей сочинской администрации, воспользовавшись служебным положением, трудоустроил свою 25-летнюю дочь в коммерческую организацию. За это он обещал бизнесменам свое покровительство и лоббирование интересов юридического лица. При этом с июля 2025 года девушка фактически не работала, но ежемесячно получала заработную плату, указали в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Утром в пятницу стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы администрации Сочи и двух руководителей департаментов мэрии курортного города.

