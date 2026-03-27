Рейтинг@Mail.ru
На чиновника мэрии Сочи завели дело о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/na-chinovnika-merii-sochi-zaveli-delo-o-zloupotreblenii-polnomochiyami-1154676683.html
На чиновника мэрии Сочи завели дело о злоупотреблении полномочиями
сочи
умвд россии по краснодарскому краю
новости
закон и право
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725034_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fa8d7421782487d849df107d57dc3ac1.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725034_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_89080f7c9d6cea2b21d98e4c31da4edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Сочи на чиновника администрации завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями

12:45 27.03.2026
 
© Dmitry Makeev
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В отношении должностного лица администрации города Сочи возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает полиция Кубани.
Оперативники выяснили, что один из руководителей сочинской администрации, воспользовавшись служебным положением, трудоустроил свою 25-летнюю дочь в коммерческую организацию. За это он обещал бизнесменам свое покровительство и лоббирование интересов юридического лица.
При этом с июля 2025 года девушка фактически не работала, но ежемесячно получала заработную плату, указали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".
Утром в пятницу стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы администрации Сочи и двух руководителей департаментов мэрии курортного города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
