На чиновника мэрии Сочи завели дело о злоупотреблении полномочиями
В отношении должностного лица администрации города Сочи возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает полиция Кубани. РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T12:45
В Сочи на чиновника администрации завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В отношении должностного лица администрации города Сочи возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает полиция Кубани.
Оперативники выяснили, что один из руководителей сочинской администрации, воспользовавшись служебным положением, трудоустроил свою 25-летнюю дочь в коммерческую организацию. За это он обещал бизнесменам свое покровительство и лоббирование интересов юридического лица.
При этом с июля 2025 года девушка фактически не работала, но ежемесячно получала заработную плату, указали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".
Утром в пятницу стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы администрации Сочи и двух руководителей департаментов
мэрии курортного города.
