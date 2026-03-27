Мурадов: Киев будет разбираться с Бутягиным политическими методами - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Мурадов: Киев будет разбираться с Бутягиным политическими методами
Мурадов: Киев будет разбираться с Бутягиным политическими методами
С задержанным в Польше археологом Александром Бутягиным Киев будет разбираться политическими методами, когда его передадут в руки киевского режима. Об этом... РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T15:57
2026-03-27T17:40
Ситуация с Бутягиным должна возмутить весь научный мир - Мурадов

15:57 27.03.2026 (обновлено: 17:40 27.03.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГеоргий Мурадов
Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,27 мар – РИА Новости Крым. С задержанным в Польше археологом Александром Бутягиным Киев будет разбираться политическими методами, когда его передадут в руки киевского режима. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Мурадова, археолога обвиняют в незаконных раскопках. За такие нарушения может грозить только административная ответственность.

"За такое нарушение могут быть только административные взыскания, штрафы и прочее. Но его хотят посадить в тюрьму, ему грозит 10 лет. Хотят передать украинской хунте и киевскому режиму, который с ним будет разбираться чисто политическими методами", - сказал Мурадов.

Он сообщил, что неоднократно ученые из разных стран высказывались на международных площадках в защиту Александра Бутягина. В частности, в декабре прошлого года на заседании Международного византийского клуба в Москве, ученые выступили с требованием об освобождении их коллеги.

"Потом многие друзья Крыма в разных странах, и в Греции, и на Кипре, и в ряде других европейских странах выступили в пользу освобождения Бутягина и заявляли о незаконности его ареста", - отметил постпред республики при президенте РФ.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что арест российского археолога Александра Бутягина и решение польского суда о его экстрадиции на Украину лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.
Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать Украине
МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова
 
17:52Коллекцию скифского золота представят на виртуальной выставке
17:41Все поезда "Таврия" прибыли в Крым после задержек
17:25В Севастополе школе присвоят имя Юрия Лужкова
17:13На Крымском мосту очереди сократились вдвое
16:44Бутягину хотели помочь в Европе
16:31Рай без ошибок: почему США не признали работорговлю преступлением
16:19Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом
16:04Виновному в смерти военкора Анны Прокофьевой командиру ВСУ дали пожизненное
15:57Мурадов: Киев будет разбираться с Бутягиным политическими методами
15:45Три версии смерти Кирова: от женщины до Сталина
15:33Будет ли в Крыму применяться электронное голосование на выборах в Госдуму
15:18Когда достроят педиатрический центр в Мелитополе
15:04Без этого СВО не выиграть: Медведев назвал главное в современной войне
14:52Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии
14:44Медведев оценил выполнение гособоронзаказа и новые образцы вооружения
14:31Будет ли новая волна мобилизации в России
14:28Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе – что будет сделано
14:20Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог
14:09Новости Крыма: в очереди на мосту стоят почти 800 авто
13:59Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России
Лента новостейМолния