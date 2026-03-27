Мурадов: Киев будет разбираться с Бутягиным политическими методами

2026-03-27T15:57

СИМФЕРОПОЛЬ,27 мар – РИА Новости Крым. С задержанным в Польше археологом Александром Бутягиным Киев будет разбираться политическими методами, когда его передадут в руки киевского режима. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Мурадова, археолога обвиняют в незаконных раскопках. За такие нарушения может грозить только административная ответственность.Он сообщил, что неоднократно ученые из разных стран высказывались на международных площадках в защиту Александра Бутягина. В частности, в декабре прошлого года на заседании Международного византийского клуба в Москве, ученые выступили с требованием об освобождении их коллеги.25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что арест российского археолога Александра Бутягина и решение польского суда о его экстрадиции на Украину лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.

