Мурадов: Киев будет разбираться с Бутягиным политическими методами
Ситуация с Бутягиным должна возмутить весь научный мир - Мурадов
15:57 27.03.2026 (обновлено: 17:40 27.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,27 мар – РИА Новости Крым. С задержанным в Польше археологом Александром Бутягиным Киев будет разбираться политическими методами, когда его передадут в руки киевского режима. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Мурадова, археолога обвиняют в незаконных раскопках. За такие нарушения может грозить только административная ответственность.
"За такое нарушение могут быть только административные взыскания, штрафы и прочее. Но его хотят посадить в тюрьму, ему грозит 10 лет. Хотят передать украинской хунте и киевскому режиму, который с ним будет разбираться чисто политическими методами", - сказал Мурадов.
Он сообщил, что неоднократно ученые из разных стран высказывались на международных площадках в защиту Александра Бутягина. В частности, в декабре прошлого года на заседании Международного византийского клуба в Москве, ученые выступили с требованием об освобождении их коллеги.
"Потом многие друзья Крыма в разных странах, и в Греции, и на Кипре, и в ряде других европейских странах выступили в пользу освобождения Бутягина и заявляли о незаконности его ареста", - отметил постпред республики при президенте РФ.
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что арест российского археолога Александра Бутягина и решение польского суда о его экстрадиции на Украину лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.
Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
