https://crimea.ria.ru/20260327/mobilizatsiya-v-rossii-i-udar-po-yadernomu-obektu-v-irane--glavnoe-1154693625.html

Мобилизация в России и удар по ядерному объекту в Иране – главное

Вероятность новой волны мобилизации в России. Атака на ядерный объект в Иране. Задержание вице-мэра Сочи и глав двух городских департаментов. Ситуация на... РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T23:05

главное за день

новости

крым

в мире

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0b/1126343581_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_a6e022b8b593b6e0445fa1f3b91b7c5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Вероятность новой волны мобилизации в России. Атака на ядерный объект в Иране. Задержание вице-мэра Сочи и глав двух городских департаментов. Ситуация на Крымском мосту. Обещание главы Крыма Сергея Аксенова уволить чиновников за плохое грейдирование дорог. Открытие пляжей Анапы к 1 июня. Коллекция скифского золота в 3-D формате.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вероятность новой мобилизацииЗампред Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу заявил, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, поскольку для выполнения всех поставленных задач достаточно действующих военнослужащих. С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы.Атака на ядерный объект в ИранеСША и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в иранском Хондабе, сообщило в пятницу агентство Fars со ссылкой на местные власти. Атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет.При этом ранее в этот же день президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана на десять дней – до 6 апреля.Задержания в СочиУтром в пятницу стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы администрации Сочи и двух руководителей департаментов мэрии курортного города. Как сообщили позже в полиции Кубани, в отношении оного из руководителей сочинской администрации завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Он трудоустроил свою 25-летнюю дочь в коммерческую организацию, за это обещал бизнесменам свое покровительство и лоббирование интересов юридического лица. При этом с июля 2025 года девушка фактически не работала, но ежемесячно получала зарплату.Ситуация на Крымском мостуВ пятницу движение по мосту останавливали дважды, в связи с этим в пути задерживались четыре пассажирских поезда в Крым, к вечеру все они прибыли на станции назначения. Кроме того, после открытия проезда на подъездах к мосту собрались автомобильные заторы. К этому времени очереди на Крымский мост нет.Грейдирование дорог в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить руководителей муниципалитетов и начальников дорожное ремонтно-строительных управлений за неудовлетворительную работу по грейдированию дорог. Об этом он написал в пятницу в своих соцсетях. Он назвал ситуацию неутешительной и указал на большое количество жалоб граждан по данному вопросу. В обращениях говорится о плохом качестве гравийной смеси, из-за чего после прошедших дождей ямы и лужи образуются на тех же местах, а щебень смыт.Пляжи АнапыПляжи Анапы после разлива мазута в Керченском проливе планируют открыть для купания к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Откачать весь мазут из носовой части танкера "Волгонефть-212", который потерпел крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, планируют к апрелю-маю.Скифское золотоКоллекцию скифского золота планируют воссоздать в 3-D формате, сообщил постпред Крыма при президенте России -вице-премьер республики Георгий Мурадов. Также идет речь о переписи всех зарегистрированных в реестрах артефактов. По каждому из них будет вестись соответствующая работа, исходя из принципа неразрывности и неотлучимости этих экспонатов от территории Крыма. Первый замминистра культуры республики Ольга Бурова добавила, что 3D-коллекцию планируют презентовать на международных площадках. Таким образом власти Крыма надеются повлиять на международное сообщество и ускорить процесс возвращения коллекции в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

главное за день, новости, крым, в мире, общество