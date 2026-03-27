Медведев оценил выполнение гособоронзаказа и новые образцы вооружения

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что выполнение гособоронзаказа идет по установленному президентом страны плану, каждый год появляются новые

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что выполнение гособоронзаказа идет по установленному президентом страны плану, каждый год появляются новые образцы вооружения. Медведев подчеркнул, что у России "с оружием все в порядке, и в случае необходимости его будем применять"."Новые образцы каждый год появляются, наверное, не очень корректно и правильно что-то называть. Есть такие резонансные виды вооружений, о которых было объявлено, которые имеют высокую разрушительную силу, но в то же время носят избирательный характер, являются высокоточными. Они известны все. Естественно, происходит постоянное совершенствование этих видов вооружений, средств поражения. Я, например, регулярно в ходе испытаний на полигонах смотрю, как они применяются. Это выглядит весьма и весьма достойно", - отметил он. По его словам, Россия готова к мирным переговорам, но они должны вестись на тех условиях, которые были ею сформулированы, а украинская сторона не готова к такого рода решениям. Значит, РФ будет добиваться целей специальной военной операции военными средствами. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

