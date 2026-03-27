Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил выполнение гособоронзаказа и новые образцы вооружения - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/medvedev-otsenil-vypolnenie-gosoboronzakaza-i-novye-obraztsy-vooruzheniya-1154684012.html
Медведев оценил выполнение гособоронзаказа и новые образцы вооружения
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что выполнение гособоронзаказа идет по установленному президентом страны плану, каждый год появляются новые образцы вооружения. РИА Новости Крым, 27.03.2026
дмитрий медведев
безопасность
новости сво
оружие
гособоронзаказ
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/02/1123728849_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_fd8a15ac8961cf4c0521f2f50d35f089.jpg
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/02/1123728849_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_7e446b690689d401b14eeb0c5f05568b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
14:44 27.03.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что выполнение гособоронзаказа идет по установленному президентом страны плану, каждый год появляются новые образцы вооружения.
"Все идет, как принято говорить, по установленному плану, утвержденному Верховным главнокомандующим. Мы сумели добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники, средств поражения. Ну иначе мы просто не смогли бы воевать, потому что на стороне нашего противника воюет весь западный мир, а мы сами себя снабжаем всем", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что у России "с оружием все в порядке, и в случае необходимости его будем применять".
"Новые образцы каждый год появляются, наверное, не очень корректно и правильно что-то называть. Есть такие резонансные виды вооружений, о которых было объявлено, которые имеют высокую разрушительную силу, но в то же время носят избирательный характер, являются высокоточными. Они известны все. Естественно, происходит постоянное совершенствование этих видов вооружений, средств поражения. Я, например, регулярно в ходе испытаний на полигонах смотрю, как они применяются. Это выглядит весьма и весьма достойно", - отметил он.
По его словам, Россия готова к мирным переговорам, но они должны вестись на тех условиях, которые были ею сформулированы, а украинская сторона не готова к такого рода решениям. Значит, РФ будет добиваться целей специальной военной операции военными средствами.

"Стало быть, те цели, которые были поставлены в ходе начала СВО, которые сформулировал президент России (Владимир Путин - ред.), выступая на коллегии МИД, и которые, собственно, никогда не менялись, остаются прежними. Мы будем добиваться целей СВО военными средствами в этом случае", - заключил Медведев.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дмитрий МедведевБезопасностьНовости СВООружиеГособоронзаказРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
