Медведев оценил выполнение гособоронзаказа и новые образцы вооружения
2026-03-27T14:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что выполнение гособоронзаказа идет по установленному президентом страны плану, каждый год появляются новые образцы вооружения. Медведев подчеркнул, что у России "с оружием все в порядке, и в случае необходимости его будем применять"."Новые образцы каждый год появляются, наверное, не очень корректно и правильно что-то называть. Есть такие резонансные виды вооружений, о которых было объявлено, которые имеют высокую разрушительную силу, но в то же время носят избирательный характер, являются высокоточными. Они известны все. Естественно, происходит постоянное совершенствование этих видов вооружений, средств поражения. Я, например, регулярно в ходе испытаний на полигонах смотрю, как они применяются. Это выглядит весьма и весьма достойно", - отметил он. По его словам, Россия готова к мирным переговорам, но они должны вестись на тех условиях, которые были ею сформулированы, а украинская сторона не готова к такого рода решениям. Значит, РФ будет добиваться целей специальной военной операции военными средствами.
https://crimea.ria.ru/20251217/tseli-bezuslovno-budut-dostignuty-putin-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-ob-svo-1151739808.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что выполнение гособоронзаказа идет по установленному президентом страны плану, каждый год появляются новые образцы вооружения.
"Все идет, как принято говорить, по установленному плану, утвержденному Верховным главнокомандующим. Мы сумели добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники, средств поражения. Ну иначе мы просто не смогли бы воевать, потому что на стороне нашего противника воюет весь западный мир, а мы сами себя снабжаем всем", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что у России "с оружием все в порядке, и в случае необходимости его будем применять".
"Новые образцы каждый год появляются, наверное, не очень корректно и правильно что-то называть. Есть такие резонансные виды вооружений, о которых было объявлено, которые имеют высокую разрушительную силу, но в то же время носят избирательный характер, являются высокоточными. Они известны все. Естественно, происходит постоянное совершенствование этих видов вооружений, средств поражения. Я, например, регулярно в ходе испытаний на полигонах смотрю, как они применяются. Это выглядит весьма и весьма достойно", - отметил он.
По его словам, Россия готова к мирным переговорам, но они должны вестись на тех условиях, которые были ею сформулированы, а украинская сторона не готова к такого рода решениям. Значит, РФ будет добиваться целей специальной военной операции военными средствами.
"Стало быть, те цели, которые были поставлены в ходе начала СВО, которые сформулировал президент России (Владимир Путин - ред.), выступая на коллегии МИД, и которые, собственно, никогда не менялись, остаются прежними. Мы будем добиваться целей СВО военными средствами в этом случае", - заключил Медведев.
