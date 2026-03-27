https://crimea.ria.ru/20260327/letnee-teplo-pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1154676807.html
Летнее тепло: погода на выходных в Крыму
2026-03-27T19:19
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152530556_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dddfd8266f31b826205877af56ad0005.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152530556_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_0b0529f4932a57491fc68c66af806b0a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму на выходных будет до +20 - прогноз от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым.
На выходных в Крыму усилится влияние антициклона, а значит, атмосферное давление будет расти. Крымчан и гостей полуострова ждут два дня очень теплой и солнечной погоды, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Ночью воздух будет остывать не ниже +4…+7, по Крыму +3…+8, а днем можно рассчитывать на очень комфортные +16…+19 в Симферополе, и по Крыму от +15 до +20 настоящего весеннего тепла", - отметил он.
По мнению специалиста, суббота в этом смысле будет выдающаяся, хоть до рекорда и не хватит. Рекорд для этого дня останется за 1947 годом, когда было +26,8 тепла.
"В воскресенье в ночь ситуация существенно не изменится - малооблачно, без осадков, от +4 до +9. Большую часть воскресного дня характер метеоусловий тоже меняться не будет", - заметил эксперт.
Метеоролог добавил, что на выходных сохранится антициклональный тип погоды, хотя во второй части воскресенья скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада.
"После полудня облака начнут постепенно уплотняться, к вечеру пойдут дожди, но воздух успеет прогреться до +14…+16 в Симферополе и по региону от +12 до + 17 градусов", - заключил Евгений Тишковец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
