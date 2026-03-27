Летнее тепло: погода на выходных в Крыму
19:19 27.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. На выходных в Крыму усилится влияние антициклона, а значит, атмосферное давление будет расти. Крымчан и гостей полуострова ждут два дня очень теплой и солнечной погоды, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Ночью воздух будет остывать не ниже +4…+7, по Крыму +3…+8, а днем можно рассчитывать на очень комфортные +16…+19 в Симферополе, и по Крыму от +15 до +20 настоящего весеннего тепла", - отметил он.
По мнению специалиста, суббота в этом смысле будет выдающаяся, хоть до рекорда и не хватит. Рекорд для этого дня останется за 1947 годом, когда было +26,8 тепла.
"В воскресенье в ночь ситуация существенно не изменится - малооблачно, без осадков, от +4 до +9. Большую часть воскресного дня характер метеоусловий тоже меняться не будет", - заметил эксперт.
Метеоролог добавил, что на выходных сохранится антициклональный тип погоды, хотя во второй части воскресенья скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада.
"После полудня облака начнут постепенно уплотняться, к вечеру пойдут дожди, но воздух успеет прогреться до +14…+16 в Симферополе и по региону от +12 до + 17 градусов", - заключил Евгений Тишковец.
