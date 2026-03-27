Летнее тепло: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2026

На выходных в Крыму усилится влияние антициклона, а значит, атмосферное давление будет расти. Крымчан и гостей полуострова ждут два дня очень теплой и солнечной РИА Новости Крым, 27.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. На выходных в Крыму усилится влияние антициклона, а значит, атмосферное давление будет расти. Крымчан и гостей полуострова ждут два дня очень теплой и солнечной погоды, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По мнению специалиста, суббота в этом смысле будет выдающаяся, хоть до рекорда и не хватит. Рекорд для этого дня останется за 1947 годом, когда было +26,8 тепла.Метеоролог добавил, что на выходных сохранится антициклональный тип погоды, хотя во второй части воскресенья скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада."После полудня облака начнут постепенно уплотняться, к вечеру пойдут дожди, но воздух успеет прогреться до +14…+16 в Симферополе и по региону от +12 до + 17 градусов", - заключил Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможны, но маловероятны: будут ли в Крыму заморозкиФонтаны и цветы: как Симферополь готовят к весеннему теплуЖдать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

