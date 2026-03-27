https://crimea.ria.ru/20260327/letchik-kosmonavt-usachev-otsenil-vklad-kryma-v-rossiyskuyu-kosmonavtiku-1154673397.html
Летчик-космонавт Усачев оценил вклад Крыма в российскую космонавтику
Крым играет важную роль в истории российской космонавтики, благодаря своим уникальным научным ресурсам и тому, что космическое пространство покорили три... РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T11:24
крым
новости крыма
космос
в мире
земля
мкс
эксклюзивы риа новости крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127694439_0:300:2578:1750_1920x0_80_0_0_d589ec0635722aa32129beae6db92aba.jpg
крым
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127694439_0:58:2578:1992_1920x0_80_0_0_de71cf7ec3e2f7187d24f84f4ceaf495.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, космос, в мире, земля, мкс
Летчик-космонавт Юрий Усачев назвал весомым вклад Крыма в отечественную космонавтику
10:41 27.03.2026 (обновлено: 11:24 27.03.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым
. Крым играет важную роль в истории российской космонавтики, благодаря своим уникальным научным ресурсам и тому, что космическое пространство покорили три крымчанина. Об этом РИА Новости Крым
рассказал летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Усачев.
"Роль Крыма (в развитии отечественной космонавтики – ред.) большая, потому что в отряде есть несколько космонавтов из Крыма. Кто-то из них летает, кто-то уже отлетал. Я их знаю, мы дружим", - рассказал он.
По его словам, сейчас важно не только сохранить и приумножить все российские "космические достижения", но и рассказать о них подрастающему поколению.
"Это наше общее достижение, это очень интересный опыт. Люди работают в экстремальных условиях, выполняют и техническую, и политическую задачи - представляют на МКС нашу страну. В последнем своем полете я был командиром экспедиции, с двумя американцами. И я чувствовал, насколько ответственной была моя миссия именно по отношению к нашим партнерам. Как бы это ни звучало – ты представляешь страну", - поделился космонавт.
Юрий Усачев в Крыму принимает участие в торжественных мероприятиях в рамках Межрегионального литературно-художественного конкурса ко Дню космонавтики. Его цель - популяризировать достижения отечественной космонавтики среди подрастающего поколения и укрепления духа народного единства. В ходе визита в Симферополь он посетил Космический лицей им. Г.Т. Берегового, а также провел творческие встречи и торжественное награждение участников конкурса. Мероприятие проводит Фонд содействия развитию космонавтики совместно с партнерами.
Также среди участников встречи - Герой Российской Федерации Дмитрий Полковников, директор Фонда содействия развитию космонавтики Рустам Нугманов, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов мира, директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России Станислав Королев, депутат Сергей Вострецов и другие.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.