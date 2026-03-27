https://crimea.ria.ru/20260327/letchik-kosmonavt-usachev-otsenil-vklad-kryma-v-rossiyskuyu-kosmonavtiku-1154673397.html

Летчик-космонавт Усачев оценил вклад Крыма в российскую космонавтику

Летчик-космонавт Усачев оценил вклад Крыма в российскую космонавтику - РИА Новости Крым, 27.03.2026

крым

новости крыма

космос

в мире

земля

мкс

эксклюзивы риа новости крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127694439_0:300:2578:1750_1920x0_80_0_0_d589ec0635722aa32129beae6db92aba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Крым играет важную роль в истории российской космонавтики, благодаря своим уникальным научным ресурсам и тому, что космическое пространство покорили три крымчанина. Об этом РИА Новости Крым рассказал летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Усачев.По его словам, сейчас важно не только сохранить и приумножить все российские "космические достижения", но и рассказать о них подрастающему поколению.Юрий Усачев в Крыму принимает участие в торжественных мероприятиях в рамках Межрегионального литературно-художественного конкурса ко Дню космонавтики. Его цель - популяризировать достижения отечественной космонавтики среди подрастающего поколения и укрепления духа народного единства. В ходе визита в Симферополь он посетил Космический лицей им. Г.Т. Берегового, а также провел творческие встречи и торжественное награждение участников конкурса. Мероприятие проводит Фонд содействия развитию космонавтики совместно с партнерами.Также среди участников встречи - Герой Российской Федерации Дмитрий Полковников, директор Фонда содействия развитию космонавтики Рустам Нугманов, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов мира, директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России Станислав Королев, депутат Сергей Вострецов и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

