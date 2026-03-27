Летчик-космонавт Усачев оценил вклад Крыма в российскую космонавтику - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Летчик-космонавт Усачев оценил вклад Крыма в российскую космонавтику
Летчик-космонавт Юрий Усачев назвал весомым вклад Крыма в отечественную космонавтику

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Крым играет важную роль в истории российской космонавтики, благодаря своим уникальным научным ресурсам и тому, что космическое пространство покорили три крымчанина. Об этом РИА Новости Крым рассказал летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Усачев.

"Роль Крыма (в развитии отечественной космонавтики – ред.) большая, потому что в отряде есть несколько космонавтов из Крыма. Кто-то из них летает, кто-то уже отлетал. Я их знаю, мы дружим", - рассказал он.

По его словам, сейчас важно не только сохранить и приумножить все российские "космические достижения", но и рассказать о них подрастающему поколению.
"Это наше общее достижение, это очень интересный опыт. Люди работают в экстремальных условиях, выполняют и техническую, и политическую задачи - представляют на МКС нашу страну. В последнем своем полете я был командиром экспедиции, с двумя американцами. И я чувствовал, насколько ответственной была моя миссия именно по отношению к нашим партнерам. Как бы это ни звучало – ты представляешь страну", - поделился космонавт.
Юрий Усачев в Крыму принимает участие в торжественных мероприятиях в рамках Межрегионального литературно-художественного конкурса ко Дню космонавтики. Его цель - популяризировать достижения отечественной космонавтики среди подрастающего поколения и укрепления духа народного единства. В ходе визита в Симферополь он посетил Космический лицей им. Г.Т. Берегового, а также провел творческие встречи и торжественное награждение участников конкурса. Мероприятие проводит Фонд содействия развитию космонавтики совместно с партнерами.
Также среди участников встречи - Герой Российской Федерации Дмитрий Полковников, директор Фонда содействия развитию космонавтики Рустам Нугманов, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов мира, директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России Станислав Королев, депутат Сергей Вострецов и другие.
12:33Армия России нанесла шесть ударов возмездия по Украине – что уничтожено
12:28ВТБ: россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах
12:21ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов - Сальдо
12:15Крымский мост сейчас: более 600 машин стоят в очереди
12:10Пляжи на Кубани после разлива мазута в Керченском проливе откроют к 1 июня
11:55В Севастополе возобновили движение морского транспорта после часа простоя
11:50Крымский мост открыт
11:36Отношение к Крыму в мире меняется – эксперт
11:29В Судаке осудили 45-летнего курьера-мошенника
11:11В Феодосии будет громко
11:02В Крыму наградят победителей творческого конкурса ко Дню космонавтики
10:55Рейд в Севастополе закрыт
10:52Крымский мост снова перекрыт
10:41Летчик-космонавт Усачев оценил вклад Крыма в российскую космонавтику
10:34Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
10:32В Севастополе работают реактивные бомбометы
10:24Русский дом в Праге закидали коктейлями Молотова
10:18Крымский мост открыт
10:09В Молдавии анонсировали массовые отключения электричества
10:00"Сражаются умело и бесстрашно": Путин поздравил росгвардейцев с праздником
Лента новостейМолния