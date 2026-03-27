Коллекцию скифского золота представят на виртуальной выставке
Коллекцию скифского золота планируют воссоздать в 3-D формате. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил постпред Крыма при президенте России... РИА Новости Крым, 27.03.2026
Редкие экспонаты скифского золота представят на международной виртуальной выставке

17:52 27.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,27 мар – РИА Новости Крым. Коллекцию скифского золота планируют воссоздать в 3-D формате. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил постпред Крыма при президенте России -вице-премьер республики Георгий Мурадов.
"Также идет речь о переписи всех этих зарегистрированных в реестрах артефактов. По каждому из них будет вестись соответствующая работа, исходя из принципа неразрывности и неотлучимости этих экспонатов от территории Крыма", – сказал он.
Первый замминистра культуры республики Ольга Бурова добавила, что 3D-коллекцию планируют презентовать на международных площадках. Таким образом власти Крыма надеются повлиять на международное сообщество и ускорить процесс возвращения коллекции в Крым.
"Сейчас крымские музеи отобрали по 50 наиболее ценных предметов от каждого учреждения. Рабочая группа передаст перечень музейных предметов в Голландию", - сказала Бурова.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все причастные к краже у крымских музеев коллекции скифского золота ответят за это преступление. Она подчеркнула, что Россия рассматривает решение нидерландского суда, по которому коллекция крымских музеев была передана Украине, как "соучастие в преступлении, которое нанесло удар культурно-историческому наследию Крымского полуострова".
Дело о скифском золоте
Судебные разбирательства касательно судьбы этих музейных собраний, вывезенных на выставку в Амстердам для экспонирования в музее Алларда Пирсона, продолжались 10 лет. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение. В ноябре 2023 года скифское золото привезли в Киев из ЕС.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу от музеев Крыма по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечалось, что вмешательство в их имущественные права является безосновательным.
В коллекции скифского золота находятся уникальные предметы, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Речь идет о 565 музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.
11 марта 2026 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины в связи с невозвращением в Россию скифского золота на 117 млн рублей. Дело открыто по статьям о хищение предметов особой исторической, художественной и культурной ценности, о невозвращении в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы РФ.
