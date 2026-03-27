https://crimea.ria.ru/20260327/kogda-otkachayut-ves-mazut-iz-tankera-volgoneft-212-v-kerchenskom-prolive-1154681435.html

Когда откачают весь мазут из танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе

Когда откачают весь мазут из танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 27.03.2026

Когда откачают весь мазут из танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе

Откачать весь мазут из носовой части танкера "Волгонефть-212", который потерпел крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, планируют к апрелю-маю. Об... РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T13:46

2026-03-27T13:46

2026-03-27T14:01

керченский пролив

правительство россии

виталий савельев

экология

разлив нефтепродуктов

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив мазута

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151176708_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5b5bca0e9ae65bcd38ec21c668fc04d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Откачать весь мазут из носовой части танкера "Волгонефть-212", который потерпел крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, планируют к апрелю-маю. Об этом по итогу заседания правкомиссии по ликвидации последствий ЧС сообщили в правительстве России.Оставшиеся части судов и три установленных над ними коффердама будут подняты и утилизированы до конца текущего года, добавили в правительстве.Как рассказал виц-премьер России Виталий Савельев, всего с побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя вывезено более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Практически весь этот объем уже утилизирован или направлен в хозяйственный оборот."С начала года космический мониторинг в районе крушения танкеров в акватории Черного моря не выявил пятен нефтепродуктов. Исследования морской воды также подтверждают ее соответствие санитарным требованиям. Мониторинг продолжится на протяжении всего туристического сезона", - добавили в правительстве.Ранее Савельев сообщил, что пляжи Анапы в районе Керченского пролива планируют открыть для купания к 1 июня. 15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, правительство россии, виталий савельев, экология, разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, новости