Когда откачают весь мазут из танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Когда откачают весь мазут из танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе
13:46 27.03.2026 (обновлено: 14:01 27.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Откачать весь мазут из носовой части танкера "Волгонефть-212", который потерпел крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, планируют к апрелю-маю. Об этом по итогу заседания правкомиссии по ликвидации последствий ЧС сообщили в правительстве России.

"На сегодняшний день собран основной объем разлившегося мазута. Из носовой части "Волгонефть-212" осталось откачать около 2 тысяч тонн. Планируется завершить эти работы в апреле – мае", - говорится в сообщении.

Оставшиеся части судов и три установленных над ними коффердама будут подняты и утилизированы до конца текущего года, добавили в правительстве.
Как рассказал виц-премьер России Виталий Савельев, всего с побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя вывезено более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Практически весь этот объем уже утилизирован или направлен в хозяйственный оборот.
"С начала года космический мониторинг в районе крушения танкеров в акватории Черного моря не выявил пятен нефтепродуктов. Исследования морской воды также подтверждают ее соответствие санитарным требованиям. Мониторинг продолжится на протяжении всего туристического сезона", - добавили в правительстве.
Ранее Савельев сообщил, что пляжи Анапы в районе Керченского пролива планируют открыть для купания к 1 июня.
"При строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях", – указала на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
