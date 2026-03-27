Когда достроят педиатрический центр в Мелитополе

Строительство многопрофильного педиатрического центра в Мелитополе планируется завершить в четвертом квартале 2026 года.

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Строительство многопрофильного педиатрического центра в Мелитополе планируется завершить в четвертом квартале 2026 года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил председатель Заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.Глава Заксобрания региона в комментарии журналистам добавил, что центр будет находиться в ведении федерального центра.По словам Емельяненко, педиатрический центр рассчитан на оказание помощи детям из Запорожской и Херсонской областей, он также будет обслуживать пациентов из Донецкой и Луганской народных республик и других регионов России.Многопрофильный педиатрический центр в Мелитополе возводится по поручению президента России Владимира Путина. Учреждение рассчитано на 340 коек и сможет принимать до 60 тысяч детей в год. Медицинский комплекс будет размещен в двух корпусах общей площадью порядка 38 тысяч квадратных метров.

