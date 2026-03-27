https://crimea.ria.ru/20260327/kiev-za-nedelyu-poteryal-pochti-9-tysyach-boevikov-1154677255.html
Киев за неделю потерял почти 9 тысяч боевиков
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1b/1154677410_0:403:2923:2047_1920x0_80_0_0_42fc40f2e6a0bf88041ef37c8f6555f3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1b/1154677410_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_dbc154f9b453d125f40e792539dda887.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
За неделю в зоне спецоперации ВСУ потеряли еще 8880 боевиков
13:12 27.03.2026 (обновлено: 13:37 27.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в зоне спецоперации ВСУ потеряли 8880 военных. Также враг понес большие потери в военной технике, в том числе – западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
В течение недели группировка войск "Север" установила контроль
над населенными пунктами Потаповка Сумской области, Песчаное и Шевяковка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1620 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 49 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 1280 военнослужащих, пять танков, 31 боевую бронированную машину, 164 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 17 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили
населенный пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики. Ликвидировали более 1210 военнослужащих и 21 боевую бронированную машину.
Войска "Центра" улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Противник потерял 2395 военнослужащих, 63 боевые бронированные машины, 97 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.
Группировка войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидированы 2065 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 12 артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.
Военные группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, 45 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной борьбы, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 47 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 3138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 128 363 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 525 танков и других боевых бронированных машин, 1 693 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 113 орудия полевой артиллерии и миномет, 57 938 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
