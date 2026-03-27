Киев за неделю потерял почти 9 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T13:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в зоне спецоперации ВСУ потеряли 8880 военных. Также враг понес большие потери в военной технике, в том числе – западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.В течение недели группировка войск "Север" установила контроль над населенными пунктами Потаповка Сумской области, Песчаное и Шевяковка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1620 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 49 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 1280 военнослужащих, пять танков, 31 боевую бронированную машину, 164 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 17 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики. Ликвидировали более 1210 военнослужащих и 21 боевую бронированную машину.Войска "Центра" улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Противник потерял 2395 военнослужащих, 63 боевые бронированные машины, 97 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.Группировка войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидированы 2065 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 12 артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.Военные группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, 45 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной борьбы, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 47 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 3138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 128 363 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 525 танков и других боевых бронированных машин, 1 693 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 113 орудия полевой артиллерии и миномет, 57 938 единиц специальной военной автомобильной техники.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

