https://crimea.ria.ru/20260327/izrail-i-ssha-atakovali-yadernyy-kompleks-v-irane-1154693023.html
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в иранском Хондабе, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126484116_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_7c95f65b4917f227e286b9c38aa79fa7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в иранском Хондабе, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126484116_67:0:976:682_1920x0_80_0_0_3ea31c6d824f012b6190e1a7bb67ccf2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Израиль и США атаковали ядерный комплекс Хондаб в Иране
18:26 27.03.2026 (обновлено: 18:31 27.03.2026)