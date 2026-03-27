https://crimea.ria.ru/20260327/glavnaya-rol--odna-otkroveniya-artistov-iz-sevastopolya-ko-dnyu-teatra-1154616227.html

Главная роль – одна: откровения артистов из Севастополя ко Дню театра

Меняются маски и краски, тексты и контексты. Чередуются замыслы и смыслы, эпохи и вехи. Но одно, похоже, неизменно – главная роль театра в жизни актера.

эксклюзивы риа новости крым

севастополь

театр

новости крыма

крым

культура

искусство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154618401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae42350951446ff44c1040bee49e5879.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Меняются маски и краски, тексты и контексты. Чередуются замыслы и смыслы, эпохи и вехи. Но одно, похоже, неизменно – главная роль театра в жизни актера. Время и опыт могут регулировать ее яркость и остроту, но цель, ради которой он снова и снова выходит на сцену, остается.Не возьму на себя смелось говорить так обо всех, ведь есть иные судьбы и устремления. Однако тенденция в очередной раз проявила себя весьма отчетливо после бесед тет-а-тет с очень разными людьми – артистами Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского.Один из них вырос в творческой и набожной семье, а прозрел в столичной богеме и умудрился уехать из Москвы в разгар СВО в Севастополь, где помимо театра нашлось место храму. Другой сменил подмостки на окопы и, чудом выжив, вернулся на сцену, хоть и ступает по ней теперь, спустя 20 лет служения, только одной своей ногой.По случаю профессионального праздника наших героев – Всемирного дня театра РИА Новости Крым знакомит с закулисьем актерских душ с их благосклонного разрешения.В начале было СловоТолько мы с Иваном повстречались, я призналась, что необыкновенно впечатлена недавно открывшимся мне фактом, что он алтарничает в храме. Театр же! Богема, значит, творческий беспорядок, лицедейство, нарциссизм и все такое. Пойди найди среди всего этого хотя бы место для покаяния время от времени, не то что для служения.Иван меня поправляет: действительно алтарничал долгое время в Покровском соборе в Севастополе, но теперь приглашен петь на клиросе в соборе Владимирском – усыпальнице адмиралов, что на главном городском холме.Вообще у Ивана удивительное лицо. Впервые я увидела его в буклете к спектаклю "Преступление и наказание", премьера которого в театре им. Луначарского состоялась в августе 2025-го. И подумала, что таким всегда и представляла Родиона Раскольникова.И еще: что на роль Иисуса он очень бы подошел. И глаза его в этом убеждали, точнее то, что было в них. И вообще весь он.Оказалось, что героя "Преступления..." Достоевского Иван Лебедев играл, еще будучи студентом ГИТИСа. И роль Иешуа Га-Ноцри – восходящего к образу Христа персонажа из булгаковского шедевра "Мастер и Маргарита" – тоже.Родился он в незаурядной семье – творческой и воцерковленной. Мать пела в хоре, Иван был в храме с первых дней жизни, а с семи лет стал послушником – алтарничал: раздувал кадило, носил свечи, читал записки от прихожан во время службы.При этом мама Ивана – заслуженный работник культуры Красноярского края, руководитель народных коллективов, музыкант и педагог, вырастивший несколько поколений творческих людей, которые работают сейчас по всей стране. Отец тоже педагог, баянист, дирижер народного хора, всю жизнь посвятивший музыке.– И куда?– К сотворившему этот мир так премудро, что это в высшем смысле творчество и искусство.– Мне показалось или вы только что назвали Бога режиссером и сценаристом?– Можно, наверное, и так сказать. Творческая Личность – с большой буквы.Место душиЭто сейчас звучат слова не мальчика, но мужа, "но в жизни всегда есть место опыту, за который бывает стыдно", признает и наш молодой герой."Тварь я дрожащая или право имею", – вспоминаю слова Раскольникова, когда рассказ Ивана о детстве переходит к юности. И тут же следом: "Человек он умный, но чтоб умно поступать – одного ума мало".Учиться он отправился в Московский областной музыкальный колледж им. Прокофьева в Пушкино. Пошел по пути родителей: руководитель народного коллектива, дирижер, педагог по вокалу, артист-вокалист. И вроде все гладко..."Но в период моей учебы там и отдаления от семейного крова я отдалился и от храма. Думаю, как и у многих, это было связано с желанием попробовать, узнать что-то новое, ведь мир такой разнообразный. А мы, люди, созданы свободными. Вот и я на тот момент выбрал".После ряда событий пришло осознание, что в душе "не просто темно, но еще и грязно", и пора выходить отсюда к свету, так он снова пошел в храм, вспоминает Иван.На последнем курсе колледжа он решает, что хоть и нравится ему музыка и перспективы хороши, да не туда ему – хочет в кино. И поступает в ГИТИС. А потом понимает, что в театре лучше всего сможет выполнять свою миссию, и метания прекращаются.Как артист, он старается доносить со сцены то и так, "чтобы зритель – хотя бы один в зале – что-то важное для себя понял и взял, порадовался по-настоящему, может быть, по-другому взглянул на жизнь, а в некотором смысле и на смерть".– Правильно ли понимаю, что театр для вас что-то вроде инструмента передать слово Божье людям через образы, проживание ролей, реплики и даже молчание?– Да, пожалуй, это точное определение. Театр – место души.Когда внутри щелкаетВ свое "место души" в Севастополе Иван приехал сразу по окончании вуза. Шел сентябрь 2023-го. Это тогда в самый центр города, в штаб Черноморского флота, прилетели ракеты.– О чем вы думали, когда решили остаться, не было страшно?– Об этом вообще не думал, просто не анализировал. Был список городов и театров, в которых требуются актеры, я среди прочих увидел Севастополь, и что-то внутри меня щелкнуло. Понял, что надо ехать сюда.За эти два с половиной года Иван успел не только обжиться, но и жениться – кстати, совсем недавно – и признается, что очень хочет детей. А еще хочет оставаться верным тому, для чего, по его мнению, сам появился на свет.– А что вы не сыграли бы ни за что, даже рискуя потерять место в театре?– Мне еще не так много в принципе предлагали ролей, чтобы от чего-то отказываться. Но ответ есть.По словам Ивана, он готов сыграть даже что-то ужасающее, безобразное, отвратительное, но из этого должен быть виден выход.Призвание и позывнойВ августе 2024-го артиста театра Луначарского Виктора Неврузова наградили знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени. В мае 2025 – медалью "Защитник Курской области". А спустя два месяца он, чудом выжив, полз из района выполнения боевой задачи туда, где, если повезет, смогут оказать помощь. И это почти через неделю после своего 41-го дня рождения и второго, можно сказать, в жизни.Некоторые подробности того утра 14 июля Виктор рассказывает мне в одном из самых атмосферных мест родного театра в окружении старых афиш и исторического реквизита. Смущая чопорную тишину музея, звучат короткие очереди его заразительного смеха.И это человек, который всего несколько минут назад в ответ на мой молчаливый вопрос приподнял брючину и обнажил протез до колена."Артист" – таким был и его позывной. Бойцы, говорит, дали.То, что артист призвание Виктора, первой поняла его классный руководитель в поселковой школе под Свердловском. Это ей обязан поверивший в свои способности юноша из шахтерской династии.По совету учительницы парень после 11-го класса поехал покорять Харьков, в университет искусств. Но с первой попытки не поступил: опоздал на экзамены. А со второй поступил, но не туда: вышел на станции метро в центре города на другую сторону и попал в Академию культуры."Спросил: "У вас здесь на артистов принимают?" – "Да". – Все, учусь". А узнал, что собирался не сюда, месяца через два, когда гулял по Харькову. Я с шахтерского поселка, какая мне разница?! – А мечта была какая?– Стать звездой.По словам Виктора, в первый год учебы он представить себе не мог, что будет дальше и уж точно не думал, что попадет в театр.Когда подошло время госэкзамена – дипломных спектаклей, было уже несколько вариантов остаться работать в Харькове. Но он выбрал "очень хороший театр на самом берегу моря". Такую перспективу предложил выпускнику приехавший сюда отбирать молодые таланты тогдашний руководитель севастопольского театра им. Луначарского Владимир Магар (сейчас театром руководит Григорий Лифанов)."И у меня жена очень любит Севастополь. Она сказала: "Я никуда отсюда не поеду". И мы остались, и слава Богу".Это была командаСупруга Екатерина Семенова-Неврузова уроженка Севастополя и тоже артистка театра им. Луначарского. Вместе с Виктором они воспитывают двух дочерей. Вместе, как и положено, были и в горе, и в радости.С трудом смогла она смириться, что муж рвется в зону спецоперации после 18 лет служения их театру, хотя никто не требует от него геройства. Но задача, говорит он, была в том, чтобы помочь своим.Шел январь 2024-го. Частичная мобилизация была давно позади, молодые и задорные годы - тоже. Но он в свои неполные 40 впервые в жизни взял автомат, и ничего, говорит, "этому быстро учат".Тренировался в Севастополе на полигоне 810-й отдельной гвардейской дважды орденоносной бригады морской пехоты Черноморского флота, куда получил отношение. Но после учебки попал в батальон "Арктический" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В зоне СВО она в составе группировки "Север".Так Виктор оказался на Угледарском направлении. Потом было Запорожское, а следом Курск. Когда российские войска полностью освободили Курскую область, двинулись на Сумское направление, там его и "зацепило".До места эвакуации, рассказывает, полз почти 16 часов, тянул раздробленную ногу. Преодолел километра четыре сам, еще километр его нес на себе вышедший навстречу ротный.Полноценную ампутацию покалеченной конечности делали уже в госпитале им. Бурденко, после "заживал" в клинической больнице им. Плетнева и, наконец, протезировался в специализированном центре – все в Москве.И стал учиться ходить, отбрасывать костыли, шла неделя за неделей.Она пришла вместе с Виктором на встречу со мной, но была рядом не все время и только в этот единственный раз позволила себе прервать наш разговор. Глаза ее блестели.Как в последний раз и по-настоящемуВ звании матроса Виктор Неврузов был отправлен в отставку. Но не отставить было его природное озорство и любовь к актерской работе, хотя кое-что все-таки изменилось.А еще, кажется, он будто переродился и для театра: отношение к рутинной работе поменялось, как и к выходу на сцену, к зрителю."Теперь как-то все бодрее стало. И каждый раз как последний. И исключительно по-настоящему. Это уже не рутина. Другое состояние".Теперь будто каждый выход на сцену – подарок судьбы, а значит, надо оставаться звездой. Путеводной, разумеется. Он все время думает теперь о том, что на спектакль может прийти один из тех бойцов, которые мечтали о театре. Кто-то не придет уже никогда. Но другие ведь смогут, в том числе впервые. И они должны видеть правду, говорит Виктор.Артист считает, что следующей миссией таких, как он, будет "культурный бой", не менее важный и отважный."Дело в том, что о событиях, которые сейчас происходят, мы должны рассказывать, и очень важно как. Ведь первое знакомство с Великой Отечественной войной большинства из нас было не по архивам, не по документальным фильмам даже, а по художественным произведениям, кино, спектаклям. И важно, чтобы все было сказано и показано по-настоящему. Нас будут слушать, если все будет по правде", – говорит Неврузов.Как пример он приводит спектакль "Медведь", который идет сейчас на малой сцене театра им. Луначарского. Поставлен он по воспоминаниям бойца о событиях в зоне СВО.В январе 2026 Виктор вернулся в театр, сейчас восстанавливается. Начал с эпизодов. В работе "Лес", "Белая гвардия", "Королева". – А что хотели бы сыграть нового?– Вопрос в том, не что хочу, а что могу. Прогнозы, что легче будет через год-полтора. Но не забываем, что это не родная нога, и у меня, знаете ли, такое впервые, так что я не могу сказать, как все будет", – снова шутит Виктор. – А вообще хотел бы сыграть Сирано де Бержерака.– Почему?– Он воин. Сражается бесстрашно. Любит по-настоящему. Справедлив. Но внутри не уверен в себе, не считает себя героем. Наверное, так.А еще потому, наверное, что настоящие герои не поют себе хвалебных гимнов, наоборот, говорят, что сила и слава - не в них самих: рядом Бог и Отечество. Да помогут они и нашим артистам в их главной роли.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

