Главная роль – одна: откровения артистов из Севастополя ко Дню театра

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Меняются маски и краски, тексты и контексты. Чередуются замыслы и смыслы, эпохи и вехи. Но одно, похоже, неизменно – главная роль театра в жизни актера. Время и опыт могут регулировать ее яркость и остроту, но цель, ради которой он снова и снова выходит на сцену, остается.
Не возьму на себя смелось говорить так обо всех, ведь есть иные судьбы и устремления. Однако тенденция в очередной раз проявила себя весьма отчетливо после бесед тет-а-тет с очень разными людьми – артистами Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского.
Один из них вырос в творческой и набожной семье, а прозрел в столичной богеме и умудрился уехать из Москвы в разгар СВО в Севастополь, где помимо театра нашлось место храму. Другой сменил подмостки на окопы и, чудом выжив, вернулся на сцену, хоть и ступает по ней теперь, спустя 20 лет служения, только одной своей ногой.
По случаю профессионального праздника наших героев – Всемирного дня театра РИА Новости Крым знакомит с закулисьем актерских душ с их благосклонного разрешения.
В начале было Слово
Только мы с Иваном повстречались, я призналась, что необыкновенно впечатлена недавно открывшимся мне фактом, что он алтарничает в храме. Театр же! Богема, значит, творческий беспорядок, лицедейство, нарциссизм и все такое. Пойди найди среди всего этого хотя бы место для покаяния время от времени, не то что для служения.
Иван меня поправляет: действительно алтарничал долгое время в Покровском соборе в Севастополе, но теперь приглашен петь на клиросе в соборе Владимирском – усыпальнице адмиралов, что на главном городском холме.
"К служению с детства стремился. Только помотало меня сперва: и певцом хотел быть, и спасателем, и полицейским, и священником, и актером. Служить хотелось и искусству, и людям, и Богу", – начинает объяснять он.
Вообще у Ивана удивительное лицо. Впервые я увидела его в буклете к спектаклю "Преступление и наказание", премьера которого в театре им. Луначарского состоялась в августе 2025-го. И подумала, что таким всегда и представляла Родиона Раскольникова.
И еще: что на роль Иисуса он очень бы подошел. И глаза его в этом убеждали, точнее то, что было в них. И вообще весь он.
Оказалось, что героя "Преступления..." Достоевского Иван Лебедев играл, еще будучи студентом ГИТИСа. И роль Иешуа Га-Ноцри – восходящего к образу Христа персонажа из булгаковского шедевра "Мастер и Маргарита" – тоже.
"В начале было Слово", – цитирует актер первые строки Евангелия от Иоанна, продолжая объяснять свой путь к театру, начатый, как оказалось, из храма в Красноярском крае.
Родился он в незаурядной семье – творческой и воцерковленной. Мать пела в хоре, Иван был в храме с первых дней жизни, а с семи лет стал послушником – алтарничал: раздувал кадило, носил свечи, читал записки от прихожан во время службы.
При этом мама Ивана – заслуженный работник культуры Красноярского края, руководитель народных коллективов, музыкант и педагог, вырастивший несколько поколений творческих людей, которые работают сейчас по всей стране. Отец тоже педагог, баянист, дирижер народного хора, всю жизнь посвятивший музыке.
"И вот это все у меня еще тогда переплелось: и божественное слово, и церковные таинства, и музыка, и творчество... Поэтому для меня театр и слово Божье, и вообще искусство – это как бы звенья одной цепи, восходящей по вертикали".
– И куда?
– К сотворившему этот мир так премудро, что это в высшем смысле творчество и искусство.
– Мне показалось или вы только что назвали Бога режиссером и сценаристом?
– Можно, наверное, и так сказать. Творческая Личность – с большой буквы.
Место души
Это сейчас звучат слова не мальчика, но мужа, "но в жизни всегда есть место опыту, за который бывает стыдно", признает и наш молодой герой.
"Тварь я дрожащая или право имею", – вспоминаю слова Раскольникова, когда рассказ Ивана о детстве переходит к юности. И тут же следом: "Человек он умный, но чтоб умно поступать – одного ума мало".
Учиться он отправился в Московский областной музыкальный колледж им. Прокофьева в Пушкино. Пошел по пути родителей: руководитель народного коллектива, дирижер, педагог по вокалу, артист-вокалист. И вроде все гладко...
"Но в период моей учебы там и отдаления от семейного крова я отдалился и от храма. Думаю, как и у многих, это было связано с желанием попробовать, узнать что-то новое, ведь мир такой разнообразный. А мы, люди, созданы свободными. Вот и я на тот момент выбрал".
После ряда событий пришло осознание, что в душе "не просто темно, но еще и грязно", и пора выходить отсюда к свету, так он снова пошел в храм, вспоминает Иван.
На последнем курсе колледжа он решает, что хоть и нравится ему музыка и перспективы хороши, да не туда ему – хочет в кино. И поступает в ГИТИС. А потом понимает, что в театре лучше всего сможет выполнять свою миссию, и метания прекращаются.
"Бог-Творец создал нас по образу и подобию своему, и мы тоже творим – каждый в своей области, в силу талантов и расположенностей. И моя расположенность – это творить здесь: в театре, в кино, в музыке", – говорит Иван.
Как артист, он старается доносить со сцены то и так, "чтобы зритель – хотя бы один в зале – что-то важное для себя понял и взял, порадовался по-настоящему, может быть, по-другому взглянул на жизнь, а в некотором смысле и на смерть".
– Правильно ли понимаю, что театр для вас что-то вроде инструмента передать слово Божье людям через образы, проживание ролей, реплики и даже молчание?
– Да, пожалуй, это точное определение. Театр – место души.
Когда внутри щелкает
В свое "место души" в Севастополе Иван приехал сразу по окончании вуза. Шел сентябрь 2023-го. Это тогда в самый центр города, в штаб Черноморского флота, прилетели ракеты.
– О чем вы думали, когда решили остаться, не было страшно?
– Об этом вообще не думал, просто не анализировал. Был список городов и театров, в которых требуются актеры, я среди прочих увидел Севастополь, и что-то внутри меня щелкнуло. Понял, что надо ехать сюда.
За эти два с половиной года Иван успел не только обжиться, но и жениться – кстати, совсем недавно – и признается, что очень хочет детей. А еще хочет оставаться верным тому, для чего, по его мнению, сам появился на свет.
– А что вы не сыграли бы ни за что, даже рискуя потерять место в театре?
– Мне еще не так много в принципе предлагали ролей, чтобы от чего-то отказываться. Но ответ есть.
По словам Ивана, он готов сыграть даже что-то ужасающее, безобразное, отвратительное, но из этого должен быть виден выход.
"Роли, в которых нет выхода, нет покаяния, осознания того, что ты живешь в мерзости, а наоборот, идет восхваление и выставление напоказ пороков – вот в этом я не хотел бы участвовать", – отвечает артист.
Призвание и позывной
В августе 2024-го артиста театра Луначарского Виктора Неврузова наградили знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени. В мае 2025 – медалью "Защитник Курской области". А спустя два месяца он, чудом выжив, полз из района выполнения боевой задачи туда, где, если повезет, смогут оказать помощь. И это почти через неделю после своего 41-го дня рождения и второго, можно сказать, в жизни.
"Да просто не на то наступил. И вроде ж под ноги смотрел, но травка была высокая, плохо видно", – отшучивается.
Некоторые подробности того утра 14 июля Виктор рассказывает мне в одном из самых атмосферных мест родного театра в окружении старых афиш и исторического реквизита. Смущая чопорную тишину музея, звучат короткие очереди его заразительного смеха.
И это человек, который всего несколько минут назад в ответ на мой молчаливый вопрос приподнял брючину и обнажил протез до колена.
"Полстопы оторвало, потом отрезали "лишнее"... Может, там старые снаряды были или заминировано – не знаю", – добавляет артист.
"Артист" – таким был и его позывной. Бойцы, говорит, дали.
"И всем интересно было: как вы так много текста учите, как это да как то. Слово "театр" вызывало большой интерес. Ребята преображались и обещали, что в отпуске придут ко мне на спектакль. Или пойдут в какой-то другой театр - кто-то никогда не был", – вспоминает Неврузов.
То, что артист призвание Виктора, первой поняла его классный руководитель в поселковой школе под Свердловском. Это ей обязан поверивший в свои способности юноша из шахтерской династии.
"Поселок Ленинский, Луганская область, ныне ЛНР. У меня прадедушка шахтер, дедушка шахтер, папа шахтер – заслуженный шахтер Украины, кавалер ордена шахтерской славы. И я – артист", – смеется Виктор.
По совету учительницы парень после 11-го класса поехал покорять Харьков, в университет искусств. Но с первой попытки не поступил: опоздал на экзамены. А со второй поступил, но не туда: вышел на станции метро в центре города на другую сторону и попал в Академию культуры.
"Спросил: "У вас здесь на артистов принимают?" – "Да". – Все, учусь". А узнал, что собирался не сюда, месяца через два, когда гулял по Харькову. Я с шахтерского поселка, какая мне разница?!
– А мечта была какая?
– Стать звездой.
По словам Виктора, в первый год учебы он представить себе не мог, что будет дальше и уж точно не думал, что попадет в театр.
"В кино сниматься – да, но работать в театре! Мне даже в голову это не приходило. Я в театре-то один раз был, наверное, в школе еще нас водили в Луганский драматический. Но так сложилось, что у меня были замечательные преподаватели, действующие актеры. И понеслось", – вспоминает Виктор.
Когда подошло время госэкзамена – дипломных спектаклей, было уже несколько вариантов остаться работать в Харькове. Но он выбрал "очень хороший театр на самом берегу моря". Такую перспективу предложил выпускнику приехавший сюда отбирать молодые таланты тогдашний руководитель севастопольского театра им. Луначарского Владимир Магар (сейчас театром руководит Григорий Лифанов).
"И у меня жена очень любит Севастополь. Она сказала: "Я никуда отсюда не поеду". И мы остались, и слава Богу".
Это была команда
Супруга Екатерина Семенова-Неврузова уроженка Севастополя и тоже артистка театра им. Луначарского. Вместе с Виктором они воспитывают двух дочерей. Вместе, как и положено, были и в горе, и в радости.
С трудом смогла она смириться, что муж рвется в зону спецоперации после 18 лет служения их театру, хотя никто не требует от него геройства. Но задача, говорит он, была в том, чтобы помочь своим.
"Я ведь с Донбасса, а там война с 2014-го. В 2022-м казалось, что вот-вот кончится, но нет. Мои одноклассники и друзья гибли. А потом начали бомбить Севастополь. Я больше не мог на это все просто смотреть. Психологически подготовить жену было тяжелее всего. Мы поругались. Потом помирились, и она сказала: "Если решил – делай", – рассказывает артист.
Шел январь 2024-го. Частичная мобилизация была давно позади, молодые и задорные годы - тоже. Но он в свои неполные 40 впервые в жизни взял автомат, и ничего, говорит, "этому быстро учат".
До места эвакуации, рассказывает, полз почти 16 часов, тянул раздробленную ногу. Преодолел километра четыре сам, еще километр его нес на себе вышедший навстречу ротный.
Полноценную ампутацию покалеченной конечности делали уже в госпитале им. Бурденко, после "заживал" в клинической больнице им. Плетнева и, наконец, протезировался в специализированном центре – все в Москве.
И стал учиться ходить, отбрасывать костыли, шла неделя за неделей.
"12 сентября ты первые шаги сделал на мой день рождения. Я тогда подругам позвонила, сказала: "Девочки, у меня муж пошел", – перебивает жена.
Она пришла вместе с Виктором на встречу со мной, но была рядом не все время и только в этот единственный раз позволила себе прервать наш разговор. Глаза ее блестели.
Как в последний раз и по-настоящему
В звании матроса Виктор Неврузов был отправлен в отставку. Но не отставить было его природное озорство и любовь к актерской работе, хотя кое-что все-таки изменилось.
"Я стал ценить время. Понял, что не нужно терять его на всякую ерунду. На споры, ссоры и обиды. И что жить – это прекрасно".
А еще, кажется, он будто переродился и для театра: отношение к рутинной работе поменялось, как и к выходу на сцену, к зрителю.
"Теперь как-то все бодрее стало. И каждый раз как последний. И исключительно по-настоящему. Это уже не рутина. Другое состояние".
Теперь будто каждый выход на сцену – подарок судьбы, а значит, надо оставаться звездой. Путеводной, разумеется. Он все время думает теперь о том, что на спектакль может прийти один из тех бойцов, которые мечтали о театре. Кто-то не придет уже никогда. Но другие ведь смогут, в том числе впервые. И они должны видеть правду, говорит Виктор.
Артист считает, что следующей миссией таких, как он, будет "культурный бой", не менее важный и отважный.
"Дело в том, что о событиях, которые сейчас происходят, мы должны рассказывать, и очень важно как. Ведь первое знакомство с Великой Отечественной войной большинства из нас было не по архивам, не по документальным фильмам даже, а по художественным произведениям, кино, спектаклям. И важно, чтобы все было сказано и показано по-настоящему. Нас будут слушать, если все будет по правде", – говорит Неврузов.
Как пример он приводит спектакль "Медведь", который идет сейчас на малой сцене театра им. Луначарского. Поставлен он по воспоминаниям бойца о событиях в зоне СВО.
"Я пришел, посмотрел. И скажу: слава богу, что он не документальный. Там есть такие моменты нужные, важные – страхи, размышления. И все как было на самом деле. Это история бойца без украшательств. Без "мы всех победили". Потому что не получалось что-то, кто-то погибал. Это хорошая работа. И это только начало большого труда".
В январе 2026 Виктор вернулся в театр, сейчас восстанавливается. Начал с эпизодов. В работе "Лес", "Белая гвардия", "Королева". Процесс небыстрый.
– А что хотели бы сыграть нового?
– Вопрос в том, не что хочу, а что могу. Прогнозы, что легче будет через год-полтора. Но не забываем, что это не родная нога, и у меня, знаете ли, такое впервые, так что я не могу сказать, как все будет", – снова шутит Виктор. – А вообще хотел бы сыграть Сирано де Бержерака.
– Почему?
– Он воин. Сражается бесстрашно. Любит по-настоящему. Справедлив. Но внутри не уверен в себе, не считает себя героем. Наверное, так.
А еще потому, наверное, что настоящие герои не поют себе хвалебных гимнов, наоборот, говорят, что сила и слава - не в них самих: рядом Бог и Отечество. Да помогут они и нашим артистам в их главной роли.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601