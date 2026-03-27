ФСБ задержала вице-мэра Сочи и глав двух городских департаментов
2026-03-27T09:11
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы администрации Сочи и двух руководителей департаментов мэрии курортного города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. В январе этого года правоохранители задержали министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева и двух его заместителей по обвинению в мошенничестве.В сентябре 2024 года был арестован экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Ему предъявили обвинения в растрате, а также в вымогательстве и получении взятки на сумму более 43 млн рублей и легализации денег, добытых преступным путем.Уголовное дело находится на рассмотрении суда первой инстанции.
Задержаны замглавы администрации Сочи и главы двух департаментов мэрии – ФСБ
08:53 27.03.2026 (обновлено: 09:11 27.03.2026)