https://crimea.ria.ru/20260327/filial-natsionalnogo-tsentra-rossiya-v-sevastopole-kak-izmenitsya-ploschad-1154694397.html

Филиал Национального центра "Россия" в Севастополе: как изменится площадь

На заседании архитектурно-художественного совета Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили модернизацию здания кинотеатра... РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T22:55

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146373528_0:105:1281:825_1920x0_80_0_0_20c78227e3694d12589db5b66be5672a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. На заседании архитектурно-художественного совета Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили модернизацию здания кинотеатра советской постройки под филиал Национального центра "Россия" и проект благоустройства площади вокруг. В основе идеи – гармоничная эклектика, объединяющая античность, дух 1950-х и современность.Губернатор подчеркнул, что Севастополь выиграл грант на обустройство филиала Национального центра "Россия" в числе пяти первых регионов страны, поэтому сейчас этим вопросом плотно занимаются в городе, и благоустройство прилегающей территории – необъемлемая часть проекта.По его словам, в оформлении при модернизации здания используют колонны, напоминающие античную архитектуру Херсонеса, а фасады сделают современными – с металлическими элементами и подсветкой, которая будет меняться."Барельеф севастопольского скульптора Вячеслава Васильевича Яковлева "История флота" мы обязательно сохраним, это настоящий шедевр", – подчеркнул губернатор.В ходе заседания авторы проекта благоустройства территории вокруг будущего центра – площади 50-летия – отмечали в том числе то, что барельеф на фасаде останется "полностью открыт и сохранится как главная важная деталь здания" и общественного пространства здесь в целом.Концепцию благоустройства площади 50-летия и территории вокруг разработало архитектурное бюро, которое занималось проектами реконструкции улицы Большой Морской в центре Севастополя и паркового пространства Учкуевка на северной стороне города. Поэтому многое из того, что уже было применено и воспринято горожанами позитивно, используют и здесь, например, основные опоры освещения и светильники."Мы учитывали все факторы и что это достаточно современный район, с другой стороны, что он находится рядом с Херсонесом. У нас есть в целом облик классического Севастополя, который сложился в центре города, и есть отреставрированная улица Большая Морская, и часть удачных решений оттуда мы постарались здесь тоже применить", – сказал представитель компании.Предлагается, чтобы территория возле филиала была преимущественно пешеходной, за исключением небольшого проезда к парковке за зданием.Внутри пространства намерены сделать не единый зеленый островок, а "отдельные небольшие засаженные растениями пространства, между которыми должен появиться очень уютный "карманный" парк", сказал докладчик.Найдется место и для событийной площадки – места, где летом будут проходить мероприятия под открытым небом.Что касается рынка, который существует на площади десятилетиями, то предлагают его реновацию, то есть переосмысление в новую концепцию торгового пространства, но не снос. Со стороны центра его будут закрывать амфитеатр и ограждение, которые, как и все архитектурные композиции и клумбы, предлагается оформить подсветкой для создания "камерного света на площади".Существующие зеленые зоны максимально сохранят, к тому же дополнят ассортиментом самых разных растений: будут несколько видов роз, липы, кустарники и деревья, в том числе вишня, магнолия и альбиция.Кроме того, у филиала национального центра предусмотрят парковку для туристических автобусов, благоустроят остановку общественного транспорта, снабдив ее современным комплексом с медиаэкраном, а также пешеходный переход, "ведущий в сторону Херсонеса с сохранением существующей транспортной схемы".В отдельных фрагментах предложено использовать балтийскую гранитную плитку темно-красного цвета, при том в некоторые места мощения располагать латунные вставки.В ходе обсуждения предложенной концепции члены архсовета выдвинули авторам проекта некоторые предложения. В частности: пересмотреть потоки движения людей и служебного транспорта и доработать озеленение территории.По словам губернатора, "доработанный проект благоустройства площади мы снова рассмотрим на заседании". Что касается проекта здания филиала национального центра "Россия", его члены архитектурного-художественного совета утвердили.

https://crimea.ria.ru/20260327/natsionalnyy-tsentr-rossiya-v-sevastopole-mogut-postroit-v-tsentre-goroda-1154693956.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

