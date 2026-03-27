https://crimea.ria.ru/20260327/filial-natsionalnogo-tsentra-rossiya-v-sevastopole-kak-izmenitsya-ploschad-1154694397.html
Филиал Национального центра "Россия" в Севастополе: как изменится площадь
На заседании архитектурно-художественного совета Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили модернизацию здания кинотеатра... РИА Новости Крым, 27.03.2026
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
архитектура
новости крыма
городская среда
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146373528_0:105:1281:825_1920x0_80_0_0_20c78227e3694d12589db5b66be5672a.jpg
https://crimea.ria.ru/20260327/natsionalnyy-tsentr-rossiya-v-sevastopole-mogut-postroit-v-tsentre-goroda-1154693956.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146373528_0:0:1255:941_1920x0_80_0_0_89db4de580de6ee3889349e9656869b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Как изменится пространство вокруг филиала Национального центра "Россия" в Севастополе
22:55 27.03.2026 (обновлено: 23:06 27.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. На заседании архитектурно-художественного совета Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили модернизацию здания кинотеатра советской постройки под филиал Национального центра "Россия" и проект благоустройства площади вокруг. В основе идеи – гармоничная эклектика, объединяющая античность, дух 1950-х и современность.
Губернатор подчеркнул, что Севастополь выиграл грант на обустройство филиала Национального центра "Россия" в числе пяти первых регионов страны, поэтому сейчас этим вопросом плотно занимаются в городе, и благоустройство прилегающей территории – необъемлемая часть проекта.
"Здание 1975 года мы обновим и создадим здесь современное общественное пространство. Здесь будет выставочная экспозиция, универмаг товаров из регионов России и Севастополя, ресторан местной кухни, пространство для деловых, образовательных и культурных мероприятий", – отметил он в своем посте в социальных сетях по итогам архсовета.
По его словам, в оформлении при модернизации здания используют колонны, напоминающие античную архитектуру Херсонеса, а фасады сделают современными – с металлическими элементами и подсветкой, которая будет меняться.
"Барельеф севастопольского скульптора Вячеслава Васильевича Яковлева "История флота" мы обязательно сохраним, это настоящий шедевр", – подчеркнул губернатор.
В ходе заседания авторы проекта благоустройства территории вокруг будущего центра – площади 50-летия – отмечали в том числе то, что барельеф на фасаде останется "полностью открыт и сохранится как главная важная деталь здания" и общественного пространства здесь в целом.
"В целом это архитектура 1950-х советская, сталинского периода, что характерно для ВДНХ и других мест, и здесь мы считаем он до сих пор актуален", – отметил представитель компании-проектировщика.
Концепцию благоустройства площади 50-летия и территории вокруг разработало архитектурное бюро, которое занималось проектами реконструкции улицы Большой Морской в центре Севастополя и паркового пространства Учкуевка на северной стороне города. Поэтому многое из того, что уже было применено и воспринято горожанами позитивно, используют и здесь, например, основные опоры освещения и светильники.
"Мы учитывали все факторы и что это достаточно современный район, с другой стороны, что он находится рядом с Херсонесом. У нас есть в целом облик классического Севастополя, который сложился в центре города, и есть отреставрированная улица Большая Морская, и часть удачных решений оттуда мы постарались здесь тоже применить", – сказал представитель компании.
Предлагается, чтобы территория возле филиала была преимущественно пешеходной, за исключением небольшого проезда к парковке за зданием.
Внутри пространства намерены сделать не единый зеленый островок, а "отдельные небольшие засаженные растениями пространства, между которыми должен появиться очень уютный "карманный" парк", сказал докладчик.
Найдется место и для событийной площадки – места, где летом будут проходить мероприятия под открытым небом.
Что касается рынка, который существует на площади десятилетиями, то предлагают его реновацию, то есть переосмысление в новую концепцию торгового пространства, но не снос. Со стороны центра его будут закрывать амфитеатр и ограждение, которые, как и все архитектурные композиции и клумбы, предлагается оформить подсветкой для создания "камерного света на площади".
Существующие зеленые зоны максимально сохранят, к тому же дополнят ассортиментом самых разных растений: будут несколько видов роз, липы, кустарники и деревья, в том числе вишня, магнолия и альбиция.
Кроме того, у филиала национального центра предусмотрят парковку для туристических автобусов, благоустроят остановку общественного транспорта, снабдив ее современным комплексом с медиаэкраном, а также пешеходный переход, "ведущий в сторону Херсонеса с сохранением существующей транспортной схемы".
"Раскладка мощения – мы хотим на этой площади продолжить ту же раскладку, которую применяли на площади Ушакова, только без лишнего рисунка... Это крупная раскладка, которую можно применять на пешеходных зонах, и она не потрескается. Сделана она из светлого гранита – максимально светлого, чтобы было ощущение белого города", – рассказал архитектор.
В отдельных фрагментах предложено использовать балтийскую гранитную плитку темно-красного цвета, при том в некоторые места мощения располагать латунные вставки.
В ходе обсуждения предложенной концепции члены архсовета выдвинули авторам проекта некоторые предложения. В частности: пересмотреть потоки движения людей и служебного транспорта и доработать озеленение территории.
По словам губернатора, "доработанный проект благоустройства площади мы снова рассмотрим на заседании". Что касается проекта здания филиала национального центра "Россия", его члены архитектурного-художественного совета утвердили.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.