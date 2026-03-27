Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
2026-03-27T10:34
2026-03-27T10:50
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено

На Крымском мосту возобновили движение поездов – составы задерживаются до пяти часов

10:34 27.03.2026 (обновлено: 10:50 27.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту восстановлено. При этом в пути все еще задерживаются четыре состава в Крым из Москвы и Перми. Максимальное время отставания от графика – пять часов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост был закрыт для движения транспорта с пяти часов утра. В связи с этим в пути задерживались четыре пассажирских поезда в Симферополь и Севастополь. Часом ранее максимальное время опоздания было 4 часа.
Сейчас поезд №092/091 Москва – Севастополь, отправлением 25 марта, задерживается на 5 часов. Состав №195/196 Москва – Симферополь, которые в пути с 25 марта, опаздывает на 4 часа. Поезд №161/1628 Пермь – Симферополь, который выехал 24 марта, прибудет в Крым на 4 часа позже. №028/027 Москва – Симферополь, отправлением 26 марта, опаздывает в пути на 3,5 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - уточнили в пресс-службе.
Также отмечается, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.
Мост могут закрывать в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
