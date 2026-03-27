https://crimea.ria.ru/20260327/dvizhenie-poezdov-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno--1154673547.html
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
2026-03-27T10:34
гранд сервис экспресс
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
новости крыма
крымский мост
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150032153_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4201937ba0e9ec55848a2f6a75fbf938.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150032153_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_8f459237f189797fb97ced45f1a72e04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
На Крымском мосту возобновили движение поездов – составы задерживаются до пяти часов
10:34 27.03.2026 (обновлено: 10:50 27.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту восстановлено. При этом в пути все еще задерживаются четыре состава в Крым из Москвы и Перми. Максимальное время отставания от графика – пять часов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост был закрыт для движения транспорта с пяти часов утра. В связи с этим в пути задерживались четыре пассажирских поезда в Симферополь и Севастополь. Часом ранее максимальное время опоздания было 4 часа.
Сейчас поезд №092/091 Москва – Севастополь, отправлением 25 марта, задерживается на 5 часов. Состав №195/196 Москва – Симферополь, которые в пути с 25 марта, опаздывает на 4 часа. Поезд №161/1628 Пермь – Симферополь, который выехал 24 марта, прибудет в Крым на 4 часа позже. №028/027 Москва – Симферополь, отправлением 26 марта, опаздывает в пути на 3,5 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - уточнили в пресс-службе.
Также отмечается, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.
Мост могут закрывать в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.