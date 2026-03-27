Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 27.03.2026

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено

Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту восстановлено. При этом в пути все еще задерживаются четыре состава в Крым из Москвы и Перми. Максимальное... РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T10:34

2026-03-27T10:34

2026-03-27T10:50

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту восстановлено. При этом в пути все еще задерживаются четыре состава в Крым из Москвы и Перми. Максимальное время отставания от графика – пять часов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост был закрыт для движения транспорта с пяти часов утра. В связи с этим в пути задерживались четыре пассажирских поезда в Симферополь и Севастополь. Часом ранее максимальное время опоздания было 4 часа.Сейчас поезд №092/091 Москва – Севастополь, отправлением 25 марта, задерживается на 5 часов. Состав №195/196 Москва – Симферополь, которые в пути с 25 марта, опаздывает на 4 часа. Поезд №161/1628 Пермь – Симферополь, который выехал 24 марта, прибудет в Крым на 4 часа позже. №028/027 Москва – Симферополь, отправлением 26 марта, опаздывает в пути на 3,5 часа.Также отмечается, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.Мост могут закрывать в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма, крымский мост