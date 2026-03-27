https://crimea.ria.ru/20260327/dusha-i-vnutrennosti-teatra-neobychnyy-spektakl-kapustnik-pokazhut-v-krymu-1154627861.html
Душа и внутренности театра: необычный спектакль-капустник покажут в Крыму
Душа и внутренности театра: необычный спектакль-капустник покажут в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Душа и внутренности театра: необычный спектакль-капустник покажут в Крыму
27 марта, в честь Всемирного дня театра, на сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького состоится премьера... РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T08:10
2026-03-27T08:10
2026-03-27T08:10
новости крыма
театр
симферополь
крым
культура
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/11/1119061073_0:43:1620:954_1920x0_80_0_0_a5b33fc1ccf86b3cea198258c6d99ec1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 27 марта, в честь Всемирного дня театра, на сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького состоится премьера спектакля-капустника "Все, что вы хотели знать о театре…". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал драматург, сценарист, режиссер театра и кино Виталий Павлов.Гость эфира отметил, что такой большой спектакль — это новый формат не только для Крыма."Я не знаю таких… Вообще-то, капустники — это часть театральной жизни. К сожалению, лучшее время для капустников ушло, в семидесятые-восьмидесятые были просто потрясающие "капустные" бригады", - пояснил режиссер.Виталий Павлов подчеркнул, что цель постановки – показать зрителю закулисье, внутреннюю жизнь театра.По словам гостя студии, зрителю будут представлены известные театральные истории, пародии и байки, которых накопилось достаточно много."Не все смешные, но грустить на концерте не придется", - заверил Виталий Павлов.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/11/1119061073_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_97a8da4bfcdcd03b8cab5134f7504b5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, театр, симферополь, крым, культура, общество
Душа и внутренности театра: необычный спектакль-капустник покажут в Крыму
В Крымском академическом театре им. Горького - премьера необычного спектакля-капустника
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым.
27 марта, в честь Всемирного дня театра, на сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького состоится премьера спектакля-капустника "Все, что вы хотели знать о театре…". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал драматург, сценарист, режиссер театра и кино Виталий Павлов.
"Надеюсь, что мы порадуем зрителя. Это спектакль из двух частей, построенный на законах театрального капустника. И, конечно, День театра - самый подходящий день, чтобы такую историю сыграть на сцене", - сказал он.
Гость эфира отметил, что такой большой спектакль — это новый формат не только для Крыма.
"Я не знаю таких… Вообще-то, капустники — это часть театральной жизни. К сожалению, лучшее время для капустников ушло, в семидесятые-восьмидесятые были просто потрясающие "капустные" бригады", - пояснил режиссер.
Виталий Павлов подчеркнул, что цель постановки – показать зрителю закулисье, внутреннюю жизнь театра.
"Мы хотим эту историю внутреннюю вытащить наружу. Там прямо ведущие так и говорят - мы хотим вывернуть перед вами душу и внутренности театра. У нас все будет открыто, открыто будут работать монтировщики и так далее...", - поделился он.
По словам гостя студии, зрителю будут представлены известные театральные истории, пародии и байки, которых накопилось достаточно много.
"Не все смешные, но грустить на концерте не придется", - заверил Виталий Павлов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
