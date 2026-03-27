Душа и внутренности театра: необычный спектакль-капустник покажут в Крыму
Душа и внутренности театра: необычный спектакль-капустник покажут в Крыму
2026-03-27T08:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 27 марта, в честь Всемирного дня театра, на сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького состоится премьера спектакля-капустника "Все, что вы хотели знать о театре…". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал драматург, сценарист, режиссер театра и кино Виталий Павлов.Гость эфира отметил, что такой большой спектакль — это новый формат не только для Крыма."Я не знаю таких… Вообще-то, капустники — это часть театральной жизни. К сожалению, лучшее время для капустников ушло, в семидесятые-восьмидесятые были просто потрясающие "капустные" бригады", - пояснил режиссер.Виталий Павлов подчеркнул, что цель постановки – показать зрителю закулисье, внутреннюю жизнь театра.По словам гостя студии, зрителю будут представлены известные театральные истории, пародии и байки, которых накопилось достаточно много."Не все смешные, но грустить на концерте не придется", - заверил Виталий Павлов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год на культуру и искусство потратят 4,2 миллиарда рублейОвации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без светаКакие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 27 марта, в честь Всемирного дня театра, на сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького состоится премьера спектакля-капустника "Все, что вы хотели знать о театре…". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал драматург, сценарист, режиссер театра и кино Виталий Павлов.

"Надеюсь, что мы порадуем зрителя. Это спектакль из двух частей, построенный на законах театрального капустника. И, конечно, День театра - самый подходящий день, чтобы такую историю сыграть на сцене", - сказал он.

Гость эфира отметил, что такой большой спектакль — это новый формат не только для Крыма.
"Я не знаю таких… Вообще-то, капустники — это часть театральной жизни. К сожалению, лучшее время для капустников ушло, в семидесятые-восьмидесятые были просто потрясающие "капустные" бригады", - пояснил режиссер.
Виталий Павлов подчеркнул, что цель постановки – показать зрителю закулисье, внутреннюю жизнь театра.

"Мы хотим эту историю внутреннюю вытащить наружу. Там прямо ведущие так и говорят - мы хотим вывернуть перед вами душу и внутренности театра. У нас все будет открыто, открыто будут работать монтировщики и так далее...", - поделился он.

По словам гостя студии, зрителю будут представлены известные театральные истории, пародии и байки, которых накопилось достаточно много.
"Не все смешные, но грустить на концерте не придется", - заверил Виталий Павлов.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
