Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии
21-летний житель Феодосии осужден за непреднамеренное убийство мужчины во время перепалки на дороге. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T14:52
Житель Крыма осужден на 8 лет за смертельные побои 61-летнему водителю
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. 21-летний житель Феодосии осужден за непреднамеренное убийство мужчины во время перепалки на дороге. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Инцидент произошел в августе прошлого года в поселке Приморский. Парень за рулем автомобиля "ВАЗ" спровоцировал конфликт на дороге и избил 61-летнего водителя автомобиля Renault.
"В ходе конфликта потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Из-за полученных телесных повреждений на следующий день он скончался в больнице", - уточнили в надзорном ведомстве.
Суд признал крымчанина виновным в причинении телесных повреждений, повлекших смерть. Юношу приговорили к восьми годам заключения в исправительной колонии строго режима, с ограничении свободы на один год. Кроме того, удовлетворен иск дочери погибшего о компенсации морального вреда на 1,5 миллиона рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
