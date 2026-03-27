Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии

21-летний житель Феодосии осужден за непреднамеренное убийство мужчины во время перепалки на дороге. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 27.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. 21-летний житель Феодосии осужден за непреднамеренное убийство мужчины во время перепалки на дороге. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Инцидент произошел в августе прошлого года в поселке Приморский. Парень за рулем автомобиля "ВАЗ" спровоцировал конфликт на дороге и избил 61-летнего водителя автомобиля Renault. Суд признал крымчанина виновным в причинении телесных повреждений, повлекших смерть. Юношу приговорили к восьми годам заключения в исправительной колонии строго режима, с ограничении свободы на один год. Кроме того, удовлетворен иск дочери погибшего о компенсации морального вреда на 1,5 миллиона рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.

