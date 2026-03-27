Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии
21-летний житель Феодосии осужден за непреднамеренное убийство мужчины во время перепалки на дороге. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 27.03.2026
Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии

Житель Крыма осужден на 8 лет за смертельные побои 61-летнему водителю

14:52 27.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. 21-летний житель Феодосии осужден за непреднамеренное убийство мужчины во время перепалки на дороге. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Инцидент произошел в августе прошлого года в поселке Приморский. Парень за рулем автомобиля "ВАЗ" спровоцировал конфликт на дороге и избил 61-летнего водителя автомобиля Renault.

"В ходе конфликта потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Из-за полученных телесных повреждений на следующий день он скончался в больнице", - уточнили в надзорном ведомстве.

Суд признал крымчанина виновным в причинении телесных повреждений, повлекших смерть. Юношу приговорили к восьми годам заключения в исправительной колонии строго режима, с ограничении свободы на один год. Кроме того, удовлетворен иск дочери погибшего о компенсации морального вреда на 1,5 миллиона рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
