Рейтинг@Mail.ru
До 16 градусов тепла: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/do-16-gradusov-tepla-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1154528050.html
До 16 градусов тепла: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет формировать область пониженного атмосферного давления, теплая средиземноморская воздушная масса. Об этом сообщает республиканский РИА Новости Крым, 27.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154603354_173:0:1748:886_1920x0_80_0_0_d9ce02f98c98dfcf7c347301b5cc0b10.png
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154603354_370:0:1551:886_1920x0_80_0_0_1d37df0e0d3cbd8e480e5726cdd40ec8.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет формировать область пониженного атмосферного давления, теплая средиземноморская воздушная масса. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в восточных районах пройдет небольшой дождь. Местами ожидается туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8; днем +13…+18, в горах +6…+11", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +14…+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем +12...+16.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01До 16 градусов тепла: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 марта
23:16Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада
22:30Трагедия в Джанкое и атака на турецкий танкер: главное за день
22:08Сколько в Крыму неоформленной земли в СНТ и что с ней будет к концу года
21:45Тоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 году
21:28Отдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2027 в Ялте
21:11Сколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требования
20:51Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
20:40Первый этап дороги к Судаку готов на 78% - минтранс РК
20:32В горах под Севастополем в тумане заблудились две девушки
20:20Когда в Севастополе жители дома после взрыва смогут вернуться в квартиры
20:06Развожаеву пожаловались на отсутствие окон в пострадавшем от налета БПЛА доме
19:28Сборная Крыма по тхэквондо стала лучшей в ЮФО
19:10ВСУ атакуют Энергодар и бьют по центру города
18:3796 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще восемью регионами России
18:34Смерть сотрудницы на молокозаводе в Джанкое: прокуратура Крыма организовала проверку
18:22Количество жалоб на здравоохранение в Крыму снизилось на 18% за год
18:10Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму
17:56В Крыму до конца года установят еще 168 трансформаторных подстанций
Лента новостейМолния