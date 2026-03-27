До 16 градусов тепла: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет формировать область пониженного атмосферного давления, теплая средиземноморская воздушная масса. Об этом сообщает республиканский РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет формировать область пониженного атмосферного давления, теплая средиземноморская воздушная масса. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в восточных районах пройдет небольшой дождь. Местами ожидается туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8; днем +13…+18, в горах +6…+11", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +14…+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем +12...+16.
