Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом
Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом
Обычные денежные переводы между физлицами в РФ не будут облагаться налогом с 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 27.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Обычные денежные переводы между физлицами в РФ не будут облагаться налогом с 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент национальной Ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый.В Минфине ранее предупредили, что с 1 апреля вступают в силу поправки к правилам осуществления переводов денежных средств и заработают обновленные требования к заполнению платежных поручений. Они регулируют порядок введения реквизитов для переводов в бюджет (налоги, сборы, штрафы) и перечисления платежей на казначейские счета.По слова Неукрытого, в большей степени такие нововведения являются техническими и внесены для того, "чтобы структурировать данные, которые поступают в виде транзакций, четко отслеживать все бюджетные поступления и понимать, за что происходят платежи".Преимущественно, изменения коснутся бизнеса, подчеркнул он.Так, если раньше индивидуальные предприниматели при переводах могли указывать только имя или просто написать "ИП", то теперь им придется полностью прописывать фамилию, имя и отчество и правовой статус ИП. Если это лица, которые занимаются частной практикой, необходимо указывать вид деятельности и ИНН, уточнил эксперт.Что касается слуха о том, что теперь все транзакции физических лиц будут облагаться налогами, то "это не совсем верно", сказал он. Обычные переводы между физлицами, согласно действующему законодательству, не облагаются, сказал Неукрытый.Но если раньше при переводе средств в бюджет допускались определенные сокращения, например, инициалы в строке ввода имени, то теперь надо будет полностью вводить в поле фамилию, имя и отчество, пояснил эксперт.Он подчеркнул, что при неисполнении требований могут возникнуть задержки транзакции либо произойти полный возврат денежных средств на счет отправителя.Ранее о нововведениях, касающихся денежных переводов, рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам Что способно остановить инфляцию в России Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT
крым, новости, россия, финансы, деньги, банковская карта
Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом

Обычные денежные переводы между физлицами в РФ не будут облагаться налогом с 1 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Обычные денежные переводы между физлицами в РФ не будут облагаться налогом с 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент национальной Ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый.
В Минфине ранее предупредили, что с 1 апреля вступают в силу поправки к правилам осуществления переводов денежных средств и заработают обновленные требования к заполнению платежных поручений. Они регулируют порядок введения реквизитов для переводов в бюджет (налоги, сборы, штрафы) и перечисления платежей на казначейские счета.
По слова Неукрытого, в большей степени такие нововведения являются техническими и внесены для того, "чтобы структурировать данные, которые поступают в виде транзакций, четко отслеживать все бюджетные поступления и понимать, за что происходят платежи".
Преимущественно, изменения коснутся бизнеса, подчеркнул он.
"И если мы говорим в перспективе, для чего это вводится, то, безусловно, это повышение контроля и, назовем так, финансовой культуры. Для того, чтобы бизнес все-таки ответственно подходил и понимал, что те требования, которые предъявляются к реквизитам, они должны выполняться, а не быть формальностью", – сказал Неукрытый.
Так, если раньше индивидуальные предприниматели при переводах могли указывать только имя или просто написать "ИП", то теперь им придется полностью прописывать фамилию, имя и отчество и правовой статус ИП. Если это лица, которые занимаются частной практикой, необходимо указывать вид деятельности и ИНН, уточнил эксперт.
"Аналогично это касается и юридических лиц, структур и банков. Если раньше допускались неофициальные сокращения и условно писали назначение платежа "Платеж по договору" за какой-то товар, то теперь необходимо указать полное наименование", – добавил Неукрытый.
Что касается слуха о том, что теперь все транзакции физических лиц будут облагаться налогами, то "это не совсем верно", сказал он. Обычные переводы между физлицами, согласно действующему законодательству, не облагаются, сказал Неукрытый.
Но если раньше при переводе средств в бюджет допускались определенные сокращения, например, инициалы в строке ввода имени, то теперь надо будет полностью вводить в поле фамилию, имя и отчество, пояснил эксперт.

"Транзакции же между физическими лицами как проходили, так и могут проходить... С одной карты на другую карту – брату, сестре, другу и так далее, – если они нерегулярны и явно не выражено, что это сумма весомая и может вызвать подозрения у налоговой, облагаться налогами они не будут", – уточнил Неукрытый.

Он подчеркнул, что при неисполнении требований могут возникнуть задержки транзакции либо произойти полный возврат денежных средств на счет отправителя.
Ранее о нововведениях, касающихся денежных переводов, рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам
Что способно остановить инфляцию в России
Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT
 
17:52Коллекцию скифского золота представят на виртуальной выставке
17:41Все поезда "Таврия" прибыли в Крым после задержек
17:25В Севастополе школе присвоят имя Юрия Лужкова
17:13На Крымском мосту очереди сократились вдвое
16:44Бутягину хотели помочь в Европе
16:31Рай без ошибок: почему США не признали работорговлю преступлением
16:19Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом
16:04Виновному в смерти военкора Анны Прокофьевой командиру ВСУ дали пожизненное
15:57Мурадов: Киев будет разбираться с Бутягиным политическими методами
15:45Три версии смерти Кирова: от женщины до Сталина
15:33Будет ли в Крыму применяться электронное голосование на выборах в Госдуму
15:18Когда достроят педиатрический центр в Мелитополе
15:04Без этого СВО не выиграть: Медведев назвал главное в современной войне
14:52Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии
14:44Медведев оценил выполнение гособоронзаказа и новые образцы вооружения
14:31Будет ли новая волна мобилизации в России
14:28Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе – что будет сделано
14:20Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог
14:09Новости Крыма: в очереди на мосту стоят почти 800 авто
13:59Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России
Лента новостейМолния