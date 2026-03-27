Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом

Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом - РИА Новости Крым, 27.03.2026

Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом

Обычные денежные переводы между физлицами в РФ не будут облагаться налогом с 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T16:19

2026-03-27T16:19

2026-03-27T16:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Обычные денежные переводы между физлицами в РФ не будут облагаться налогом с 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент национальной Ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый.В Минфине ранее предупредили, что с 1 апреля вступают в силу поправки к правилам осуществления переводов денежных средств и заработают обновленные требования к заполнению платежных поручений. Они регулируют порядок введения реквизитов для переводов в бюджет (налоги, сборы, штрафы) и перечисления платежей на казначейские счета.По слова Неукрытого, в большей степени такие нововведения являются техническими и внесены для того, "чтобы структурировать данные, которые поступают в виде транзакций, четко отслеживать все бюджетные поступления и понимать, за что происходят платежи".Преимущественно, изменения коснутся бизнеса, подчеркнул он.Так, если раньше индивидуальные предприниматели при переводах могли указывать только имя или просто написать "ИП", то теперь им придется полностью прописывать фамилию, имя и отчество и правовой статус ИП. Если это лица, которые занимаются частной практикой, необходимо указывать вид деятельности и ИНН, уточнил эксперт.Что касается слуха о том, что теперь все транзакции физических лиц будут облагаться налогами, то "это не совсем верно", сказал он. Обычные переводы между физлицами, согласно действующему законодательству, не облагаются, сказал Неукрытый.Но если раньше при переводе средств в бюджет допускались определенные сокращения, например, инициалы в строке ввода имени, то теперь надо будет полностью вводить в поле фамилию, имя и отчество, пояснил эксперт.Он подчеркнул, что при неисполнении требований могут возникнуть задержки транзакции либо произойти полный возврат денежных средств на счет отправителя.Ранее о нововведениях, касающихся денежных переводов, рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам Что способно остановить инфляцию в России Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, россия, финансы, деньги, банковская карта