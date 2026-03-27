https://crimea.ria.ru/20260327/denezhnye-perevody-v-rossii-s-1-aprelya-kakie-budut-oblagat-nalogom-1154688846.html
Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом
Обычные денежные переводы между физлицами в РФ не будут облагаться налогом с 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве.
2026-03-27T16:19
крым
новости
россия
финансы
деньги
банковская карта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143769468_0:343:2969:2013_1920x0_80_0_0_e8f4d701c4e5905cf9648cbc3dd9b0c3.jpg
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143769468_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e81d0ab2b2df755f980604ba902ddbdd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым
. Обычные денежные переводы между физлицами в РФ не будут облагаться налогом с 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал президент национальной Ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый.
В Минфине ранее предупредили, что с 1 апреля вступают в силу поправки к правилам осуществления переводов денежных средств и заработают обновленные требования к заполнению платежных поручений. Они регулируют порядок введения реквизитов для переводов в бюджет (налоги, сборы, штрафы) и перечисления платежей на казначейские счета.
По слова Неукрытого, в большей степени такие нововведения являются техническими и внесены для того, "чтобы структурировать данные, которые поступают в виде транзакций, четко отслеживать все бюджетные поступления и понимать, за что происходят платежи".
Преимущественно, изменения коснутся бизнеса, подчеркнул он.
"И если мы говорим в перспективе, для чего это вводится, то, безусловно, это повышение контроля и, назовем так, финансовой культуры. Для того, чтобы бизнес все-таки ответственно подходил и понимал, что те требования, которые предъявляются к реквизитам, они должны выполняться, а не быть формальностью", – сказал Неукрытый.
Так, если раньше индивидуальные предприниматели при переводах могли указывать только имя или просто написать "ИП", то теперь им придется полностью прописывать фамилию, имя и отчество и правовой статус ИП. Если это лица, которые занимаются частной практикой, необходимо указывать вид деятельности и ИНН, уточнил эксперт.
"Аналогично это касается и юридических лиц, структур и банков. Если раньше допускались неофициальные сокращения и условно писали назначение платежа "Платеж по договору" за какой-то товар, то теперь необходимо указать полное наименование", – добавил Неукрытый.
Что касается слуха о том, что теперь все транзакции физических лиц будут облагаться налогами, то "это не совсем верно", сказал он. Обычные переводы между физлицами, согласно действующему законодательству, не облагаются, сказал Неукрытый.
Но если раньше при переводе средств в бюджет допускались определенные сокращения, например, инициалы в строке ввода имени, то теперь надо будет полностью вводить в поле фамилию, имя и отчество, пояснил эксперт.
"Транзакции же между физическими лицами как проходили, так и могут проходить... С одной карты на другую карту – брату, сестре, другу и так далее, – если они нерегулярны и явно не выражено, что это сумма весомая и может вызвать подозрения у налоговой, облагаться налогами они не будут", – уточнил Неукрытый.
Он подчеркнул, что при неисполнении требований могут возникнуть задержки транзакции либо произойти полный возврат денежных средств на счет отправителя.
Ранее о нововведениях, касающихся денежных переводов, рассказала
магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
