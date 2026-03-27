Четыре поезда "Таврия" остановлены из-за перекрытого Крымского моста
Из-за перекрытого Крымского моста остановлены четыре поезда "Таврия"
09:13 27.03.2026 (обновлено: 09:18 27.03.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новая ливрея поезда "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Четыре пассажирских поезда крымского сообщения остановлены в связи с временным ограничением движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 9:00 мск остановлены поезда "Таврия", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, остановлены следующие составы:
- —№092/091 Москва – Севастополь, отправлением 25 марта (прибыл в Тамань; задерживается на 4 часа);
- —№195/196 Москва – Симферополь, отправлением 25 марта (прибыл в Тамань; задерживается на 3 часа);
- —№161/1628 Пермь – Симферополь, отправлением 24 марта (прибыл в Тамань; задерживается на 3 часа);
- —№028/027 Москва – Симферополь, отправлением 26 марта (прибыл в Старотитаровку; задерживается на 2,5 часа).
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, добавил перевозчик.
Крымский мост закрыт для движения транспорта с пяти часов утра, причины остановки не называются. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.