Четыре поезда "Таврия" остановлены из-за перекрытого Крымского моста

2026-03-27T09:13

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Четыре пассажирских поезда крымского сообщения остановлены в связи с временным ограничением движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Как уточнили в пресс-службе, остановлены следующие составы: Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, добавил перевозчик.Крымский мост закрыт для движения транспорта с пяти часов утра, причины остановки не называются. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

