https://crimea.ria.ru/20260327/butyaginu-khoteli-pomoch-v-evrope-1154691133.html

Бутягину хотели помочь в Европе

Бутягину хотели помочь в Европе - РИА Новости Крым, 27.03.2026

Бутягину хотели помочь в Европе

Многие ученые Европы поддержали археолога Александра Бутягина в первые дни его ареста. Представители научного сообщества связывались с коллегами из Крыма,... РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T16:44

2026-03-27T16:44

2026-03-27T16:44

александр бутягин

татьяна умрихина

крым

археология в крыму

археология

европа

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:693:2409:2048_1920x0_80_0_0_6f8db779a518eb423d37e4d1f9082a43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Многие ученые Европы поддержали археолога Александра Бутягина в первые дни его ареста. Представители научного сообщества связывались с коллегами из Крыма, пытались помочь задержанному ученому. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор Восточно-Крымского музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.Она напомнила, что раньше Александра Бутягина регулярно приглашали читать лекции в европейских странах, участвовать в экспедициях.Умрихина также подчеркнула, что именно благодаря Бутягину состояние античного городища Мирмекий в Крыму значительно улучшилось с 2014 года. Сейчас там контролируются археологические исследования, городище полностью огорожено и охраняется.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бутягин, татьяна умрихина, крым, археология в крыму, археология, европа, новости