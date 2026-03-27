Бутягину хотели помочь в Европе - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Бутягину хотели помочь в Европе
Бутягину хотели помочь в Европе - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Бутягину хотели помочь в Европе
Многие ученые Европы поддержали археолога Александра Бутягина в первые дни его ареста. Представители научного сообщества связывались с коллегами из Крыма,... РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T16:44
2026-03-27T16:44
александр бутягин
татьяна умрихина
крым
археология в крыму
археология
европа
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Многие ученые Европы поддержали археолога Александра Бутягина в первые дни его ареста. Представители научного сообщества связывались с коллегами из Крыма, пытались помочь задержанному ученому. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор Восточно-Крымского музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.Она напомнила, что раньше Александра Бутягина регулярно приглашали читать лекции в европейских странах, участвовать в экспедициях.Умрихина также подчеркнула, что именно благодаря Бутягину состояние античного городища Мирмекий в Крыму значительно улучшилось с 2014 года. Сейчас там контролируются археологические исследования, городище полностью огорожено и охраняется.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
европа
александр бутягин, татьяна умрихина, крым, археология в крыму, археология, европа, новости
Бутягину хотели помочь в Европе

Многие ученые в Европе поддерживают археолога Бутягина – Умрихина

© РИА Новости КрымРуководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Многие ученые Европы поддержали археолога Александра Бутягина в первые дни его ареста. Представители научного сообщества связывались с коллегами из Крыма, пытались помочь задержанному ученому. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор Восточно-Крымского музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.
"Есть люди в европейских странах, археологи, которые сразу на нас вышли, которые нашли даже квартиру Александру Бутягину на случай домашнего ареста. Но они ничего не смогли сделать. Так же, как и мы", - сказала Умрихина.
Она напомнила, что раньше Александра Бутягина регулярно приглашали читать лекции в европейских странах, участвовать в экспедициях.
Умрихина также подчеркнула, что именно благодаря Бутягину состояние античного городища Мирмекий в Крыму значительно улучшилось с 2014 года. Сейчас там контролируются археологические исследования, городище полностью огорожено и охраняется.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.
Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
Александр БутягинТатьяна УмрихинаКрымАрхеология в КрымуАрхеологияЕвропаНовости
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
