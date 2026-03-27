Бутягину хотели помочь в Европе
Многие ученые Европы поддержали археолога Александра Бутягина в первые дни его ареста. Представители научного сообщества связывались с коллегами из Крыма,... РИА Новости Крым, 27.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Многие ученые Европы поддержали археолога Александра Бутягина в первые дни его ареста. Представители научного сообщества связывались с коллегами из Крыма, пытались помочь задержанному ученому. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор Восточно-Крымского музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.Она напомнила, что раньше Александра Бутягина регулярно приглашали читать лекции в европейских странах, участвовать в экспедициях.Умрихина также подчеркнула, что именно благодаря Бутягину состояние античного городища Мирмекий в Крыму значительно улучшилось с 2014 года. Сейчас там контролируются археологические исследования, городище полностью огорожено и охраняется.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
