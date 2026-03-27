Будет ли в Крыму применяться электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T15:33

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Крым на предстоящих выборах в Госдуму применит дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в случае необходимости, пока такого решения не принято. Об этом журналистам в Симферополе сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Как отметил глава парламента республики, с точки зрения организации процесса голосования Крым успешно провел не одну выборную кампанию в традиционном формате волеизъявления.Ранее председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила, что в этом году ЦИК обеспечит все необходимые условия для того, чтобы все регионы, которые решат у себя применять ДЭГ параллельно с традиционным голосованием, смогли это провести. По ее словам, на данный момент дистанционное голосование апробировано в 41 регионе. При этом традиционное голосование остается базовым, никто от него не отказывается и отказываться не собирается, подчеркнула Памфилова.Республика Крым впервые применила формат ДЭГ на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре 2023 года.Голосование по выборам депутатов Госдумы IX созыва пройдет 18, 19 и 20 сентября этого года. Традиционно 225 парламентариев выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.

