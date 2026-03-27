Будет ли в Крыму применяться электронное голосование на выборах в Госдуму
Будет ли в Крыму применяться электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Крым на предстоящих выборах в Госдуму применит дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в случае необходимости, пока такого решения не принято. Об этом... РИА Новости Крым, 27.03.2026
В Крыму нет острой необходимости применять онлайн-голосование на выборах в Думу – власти
15:33 27.03.2026 (обновлено: 15:34 27.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Крым на предстоящих выборах в Госдуму применит дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в случае необходимости, пока такого решения не принято. Об этом журналистам в Симферополе сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Мы пока работаем в традиционном формате. Понятно, что идет специальная военная операция, и если будут какие-то осложнения и будет отдельно принято решение – будем его обсуждать. Пока таких решений нет", – сказал Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о применении ДЭГ в регионе на предстоящих думских выборах.
Как отметил глава парламента республики, с точки зрения организации процесса голосования Крым успешно провел не одну выборную кампанию в традиционном формате волеизъявления.
Ранее председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила, что в этом году ЦИК обеспечит все необходимые условия для того, чтобы все регионы, которые решат у себя применять ДЭГ параллельно с традиционным голосованием, смогли это провести. По ее словам, на данный момент дистанционное голосование апробировано в 41 регионе. При этом традиционное голосование остается базовым, никто от него не отказывается и отказываться не собирается, подчеркнула Памфилова.
Республика Крым впервые применила формат ДЭГ на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре 2023 года.
Голосование по выборам депутатов Госдумы IX созыва пройдет 18, 19 и 20 сентября этого года. Традиционно 225 парламентариев выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.
