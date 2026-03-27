Будет ли в Крыму применяться электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Будет ли в Крыму применяться электронное голосование на выборах в Госдуму
Крым на предстоящих выборах в Госдуму применит дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в случае необходимости, пока такого решения не принято.
2026-03-27T15:33
2026-03-27T15:34
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Крым на предстоящих выборах в Госдуму применит дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в случае необходимости, пока такого решения не принято. Об этом журналистам в Симферополе сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Как отметил глава парламента республики, с точки зрения организации процесса голосования Крым успешно провел не одну выборную кампанию в традиционном формате волеизъявления.Ранее председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила, что в этом году ЦИК обеспечит все необходимые условия для того, чтобы все регионы, которые решат у себя применять ДЭГ параллельно с традиционным голосованием, смогли это провести. По ее словам, на данный момент дистанционное голосование апробировано в 41 регионе. При этом традиционное голосование остается базовым, никто от него не отказывается и отказываться не собирается, подчеркнула Памфилова.Республика Крым впервые применила формат ДЭГ на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре 2023 года.Голосование по выборам депутатов Госдумы IX созыва пройдет 18, 19 и 20 сентября этого года. Традиционно 225 парламентариев выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.
В Крыму нет острой необходимости применять онлайн-голосование на выборах в Думу – власти

15:33 27.03.2026 (обновлено: 15:34 27.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Крым на предстоящих выборах в Госдуму применит дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в случае необходимости, пока такого решения не принято. Об этом журналистам в Симферополе сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Мы пока работаем в традиционном формате. Понятно, что идет специальная военная операция, и если будут какие-то осложнения и будет отдельно принято решение – будем его обсуждать. Пока таких решений нет", – сказал Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о применении ДЭГ в регионе на предстоящих думских выборах.
Как отметил глава парламента республики, с точки зрения организации процесса голосования Крым успешно провел не одну выборную кампанию в традиционном формате волеизъявления.
Ранее председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила, что в этом году ЦИК обеспечит все необходимые условия для того, чтобы все регионы, которые решат у себя применять ДЭГ параллельно с традиционным голосованием, смогли это провести. По ее словам, на данный момент дистанционное голосование апробировано в 41 регионе. При этом традиционное голосование остается базовым, никто от него не отказывается и отказываться не собирается, подчеркнула Памфилова.
Республика Крым впервые применила формат ДЭГ на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре 2023 года.
Голосование по выборам депутатов Госдумы IX созыва пройдет 18, 19 и 20 сентября этого года. Традиционно 225 парламентариев выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.
17:52Коллекцию скифского золота представят на виртуальной выставке
17:41Все поезда "Таврия" прибыли в Крым после задержек
17:25В Севастополе школе присвоят имя Юрия Лужкова
17:13На Крымском мосту очереди сократились вдвое
16:44Бутягину хотели помочь в Европе
16:31Рай без ошибок: почему США не признали работорговлю преступлением
16:19Денежные переводы в России с 1 апреля: какие будут облагать налогом
16:04Виновному в смерти военкора Анны Прокофьевой командиру ВСУ дали пожизненное
15:57Мурадов: Киев будет разбираться с Бутягиным политическими методами
15:45Три версии смерти Кирова: от женщины до Сталина
15:33Будет ли в Крыму применяться электронное голосование на выборах в Госдуму
15:18Когда достроят педиатрический центр в Мелитополе
15:04Без этого СВО не выиграть: Медведев назвал главное в современной войне
14:52Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии
14:44Медведев оценил выполнение гособоронзаказа и новые образцы вооружения
14:31Будет ли новая волна мобилизации в России
14:28Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе – что будет сделано
14:20Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог
14:09Новости Крыма: в очереди на мосту стоят почти 800 авто
13:59Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России
Лента новостейМолния